Chrome için Yeni Site Raporlama Eklentisi

Chrome için yayınlanan yeni bir eklenti, kötü niyetli sayfaların kabusu olmaya aday!

Chrome'dan Site Raporlama Eklentisi

Google'ın Güvenli Gezinti işlevi, sizi sadece daha önceden raporlanan kötü niyetli veya zararlı bulaşan sayfalardan koruyabiliyor. Firmanın yeni yayınladığı Suspicious Site Reporter eklentisi, raporlama işlemini kolaylaştırıyor.

Eklenti, sayfada şüpheli bir öğeye rastlaması durumunda turuncu renkte bir bayrak gösteriyor. Eklenti bazen tanınmamış siteleri şüpheli olarak gösterebiliyor. Ancak ciddi bir sorun bulması halinde Send Report düğmesine basarak raporu Google'a gönderebiliyorsunuz. Rapor içerisinde web sitesinin adresi, bir ekran görüntüsü ve sayfanın HTML içeriği bulunuyor. Teknoloji devi, eklentinin uzman kullanıcılara yönelik olduğunu söylüyor.

Bunun yanında Google, Chrome 75'e eklediği bir işlev ile sizi aldatıcı sitelerden koruyor. Örneğin google.com yerine go0gle.com'u açarsanız, tam sayfalık bir uyarı görüntüleniyor.

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