Chrome'a Küçük Ama Çok Önemli Bir Değişiklik Geliyor!

Google, kullanıcılar HTTPS'nin etkin olduğu güvenli siteleri ziyaret ettiğinde Chrome'daki adres çubuğundan kilit simgesini kaldırmayı planlıyor. Şirket uzun süredir HTTPS protokolünü savunuyor ve 2014'te, hala HTTP kullanan sitelerin arama sonuçlarında daha alt sıralarda yer alması için arama programını değiştirmişti.
Bilmeyenler için, HTTP, tarayıcıların web barındırma sunucularından yanıt gönderip almasını sağlayan bir protokol. HTTPS de aynı şekilde çalışıyor ancak hem istekleri hem de yanıtları güvence altına almak için TLS/SSL şifrelemesini kullanıyor.
Artık Chrome'daki tüm tarayıcı bağlantılarının yüzde 90'ından fazlası HTTPS kullandığından dolayı Google, kullanıcıları yalnızca bir site HTTPS kullanmadığında uyarmayı planlıyor. Şu anda Google Chrome'da HTTPS kullanan bir siteyi ziyaret ettiğinizde, adres çubuğunda bir kilit simgesi görüntüleniyor. Hala HTTP kullanan bir siteyi ziyaret ettiğinizde ise, üçgen içinde ünlem işaretini gösteren bir simge ve "Güvenli Değil" uyarısını görüyorsunuz.
Google şu anda HTTPS kullanan siteler için kilit simgesini kaldıran yeni özelliği test etme sürecinde. Chrome 93 Beta veya Chrome 94 Canary sürümlerini çalıştıran kullanıcılar bu durumu görebiliyor. Şu anda test aşamasında olmasına rağmen bu yılın sonunda Chrome'un kararlı yeni sürümü geldiğinde, artık HTTPS kullanan sitelerde kilit simgesi gösterilmeyecek gibi görünüyor.
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