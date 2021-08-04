HarmonyOS ile Beraber Android'e Veda Eden Sadece Huawei Değil!

Evet, geçtiğimiz günlerde Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı ve artık cihazlarında kendi işletim sistemini kullanacağını açıkladı. İlk örnekleri de geldi. Kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei MatePad 11'den sonra yeni akıllı saati Huawei Watch 3 Pro'da da HarmonyOS işletim sistemini kullanan Huawei, böylece işletim sistemi ekosisteminde kartların yeniden dağıtılmasına sebep oluyor.
Daha önce de HarmonyOS işletim sistemini tek kullanan şirketin Huawei olmayacağını sizlerle paylaşmıştık. Farklı markalardan da bu yeni işletim sistemine doğru bir geçiş bekliyorduk ki, bir haber de Honor'dan geldi.
Gelen bilgiere göre Honor da yeni cihazlarında Android ekosistemi yerine HarmonyOS işletim sistemini benimseyebilir. Fakat daha da önemlisi şu: Halihazırda piyasadaki Honor cihazları da HarmonyOS işletim sistemine artık taşınabiliyor.
HarmonyOS işletim sistemine güncelleme alacak bazı Honor cihazları şu şekilde:
- Honor 30 serisi
- Honor Play 4 Pro
- Honor 20 serisi
- Honor Magic2
- Honor V30 serisi
- Honor V20 Honor
- Tablet V6
Liste sadece bununla sınırlı değil. Tam 32 Honor cihazına birden HarmonyOS işletim sistemi müjdesi verildi. Eğer elinizde bir Honor cihazı varsa, güncelleme olup olmadığını öğrenmeniz basit. Tek yapmanız gereken cihazın yazılım ayarlarına gidip bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek. Sonrasında ise HarmonyOS işletim sistemine katılabilirsiniz.
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