Chrome, Makaleleri Otomatik Olarak İndirecek

Chrome'un Android sürümü, belirli ülkelerde yeni, tartışmalı bir işlev sunmaya başladı!

Chrome, Makaleleri Otomatik Olarak İndirecek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy S10 İris Tarayıcıyı Bırakabilir
Türkiye, Canlı Video İzlemede 1. Sırada
Samsung, Note 9'un yanında bir ürünü daha...
Apple Watch 4 resmi olmasa da doğrulandı
Her Yerde Aynı Parolayı Kullanmayın!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir