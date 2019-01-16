Chrome OS, Adresli Depolamaya Kavuşabilir

Chrome OS, gerçek bir işletim sistemi olmaya dair en büyük engelini aşmak üzere!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Chrome OS, Adresli Depolamaya Kavuşabilir

Chromebook'ların dosya sistemleri her zaman bünyelerinde bulunan Chrome taraycının İndirilenler klasörü ile sınırlıydı. Fakat MSPowerUser tarafından Chrome OS'nin son sürümünde keşfedilen değişiklikler, Chromebook cihazlarının depolama konusunda büyük bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor.

Chrome OS 72'nin en son beta sürümünde bulunan değişikliğe kodlamada bulunan ve "bayraklar" adı verilen gizli kontrol paneli ile ulaşılabiliyor. "enable-myfiles-volume" isimli ayarı etkinleştiren kullanıcılar, "Dosyalarım" klasörüünü okunabilir ve yazılabilir bir sürücüye dönüştürmüş oluyor ve bu, klasörün bünyesinde yeni klasörler açılabilmesini ve dosya isimlerinin değiştirilebilmesini sağlıyor.

MSPowerUser'a göre söz konusu bayrak ayarının açıklaması şu şekilde: "MyFiles klasörünün okunabilir/yazılabilir alan olarak kullanılmasını sağlar. Bu, sadece önceki İndirilenler içeriklerini test etmek ve geri kazanmak için kullanılmalıdır."

Bunun Chrome OS için dosya yönetimine yeni bir yaklaşım getirip getirmeyeceği bilinmiyor ancak bu değişiklik, en azından bunun mümkün olduğunu gösterdi. Chrome OS'in giderek artan derinliğinin adresli depolama ile desteklenmesi oldukça mantıklı bir fikir. Bu sebeple Google açısından bu yenilik, Chrome OS için oldukça yerinde bir geliştirme olacaktır. 

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