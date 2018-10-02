Chrome OS tablete Windows 10 desteği

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Dinozorlar