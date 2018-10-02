Chrome OS Tablete Windows 10 Desteği
Google'ın Chrome OS tableti, yakın gelecekte Windows 10 ile buluşabilir!
Google'ın Chromebook'ları için hazırladığı Chrome OS işletim sistemi, geçtiğimiz birkaç aya kadar Chrome OS tablet için henüz hazır olamamıştı. Görünen o ki, halen hazır değil. Zira Chrome OS tablet için Windows 10 desteği konuşulmaya başladı.
Google'ın ilk Chrome OS tableti olma özelliği taşıyacak Google Pixel Slate'in kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen Google, bu ay düzenleyeceği Pixel akıllı telefonlarının tanıtımı sırasında Pixel Slate'i de sahneye çıkartacak. Ancak Chrome OS işletim sistemiyle çalışması beklenen Pixel Slate, Windows 10 ile beraber gelebilir.
Bugüne kadar Nocturne kod adıyla ortaya çıkan Google'ın ilk Chrome OS tableti Pixel Slate, 9to5Google'ın haberine göre her iki işletim sistemini de üzerinde taşıyabilir. Böylece kullanıcılar isteğe bağlı olarak Chrome OS veya Windows 10 işletim sisteminden birini seçebilir. Başka kaynaklara göre ise Pixel Slate direkt olarak Windows 10 işletim sistemiyle gelebilir. Tanıtıma az bir süre kaldı. Artık bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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