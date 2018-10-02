Chrome OS Tablete Windows 10 Desteği

Google'ın Chrome OS tableti, yakın gelecekte Windows 10 ile buluşabilir!

Chrome OS tablete Windows 10 desteği

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Honor Play: Çok özel bir telefon!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Netflix Dizisinde Tanımlanamayan Microsoft Laptop
Telegram Masaüstü Uygulaması IP Sızdırıyor
LG V40 ThinQ'nun Beş Kamerası Birden Göründü!
İşte Dünyanın En Küçük ve Hafif Projektörü!
Android için 5 Hafif Web Tarayıcısı!

İlginizi çekebilir