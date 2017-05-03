Chrome OS'a Rakip Olacak Windows 10 S Tanıtıldı!
Microsoft, Windows 10'un yeni özel sürümünü ve ona özel laptop'ları ortaya çıkardı! İşte Windows 10 S'in sundukları...
Microsoft, dünkü #MicrosoftEDU etkinliğinde Windows 10'un yeni sürümü Windows 10 S'i ortaya çıkardı. Öğrencilere odaklanan bu sürüm, Google'ın Chromebook'larında kullandığı Chrome OS işletim sistemine rakip olmayı amaçlıyor.
"Hafifleştirilmiş" bu Windows sürümü, sadece Mağaza'daki uygulamaları indirmenize izin veriyor. Öğretmenler ve ebeveynler böylece sadece Microsoft'un onayladığı uygulamaları indirebiliyor ve öğrencileri çevrimiçi tehditlerden koruyabiliyorlar. Windows 10 S, Windows 10 Pro'lu cihazlar kullanan okullar için ücretsiz olarak sunuluyor.
Microsoft, daha gelişmiş işlevlere erişmek isteyen sistem yöneticilerinin Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya geçebileceklerini söylüyor.
Windows 10 S'in kurulumu ise oldukça kolay, çünkü yöneticilerin USB bellek üzerinden cihazı yapılandırmasına izin veren bir araç sunuyor. Microsoft, Windows 10 S'in bu yaz, okullar açılmadan önce yayınlanacağını da doğruladı. Windows 10 S kullanan bazı laptop'lar ise Microsoft'un sitesinde görünmeye başlamış durumda. Laptop'lar arasında HP, Acer, Dell, Samsung ve Asus'un cihazlarını görebiliyoruz. 189 dolardan başlayan fiyatların uygunluğu dikkat çekiyor.
Windows'lu cihazları öğrencilerin daha kolay erişebileceği bir hale getirmek elbette önemli bir adım, ancak bunun öğrencileri Chromebook'tan vazgeçirmeye yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın