Chrome OS'a Rakip Olacak Windows 10 S Tanıtıldı!

Microsoft, Windows 10'un yeni özel sürümünü ve ona özel laptop'ları ortaya çıkardı! İşte Windows 10 S'in sundukları...

Chrome OS'a Rakip Olacak Windows 10 S Tanıtıldı!

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