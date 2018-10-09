Chrome OS'lu Pixel Slate Tanıtıldı!
Google'ın yeni sökülebilen 2-in-1'i Pixel Slate, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...
Google, yeni üst seviye tableti Pixel Slate'i sonunda tanıttı. Chrome OS'lu tablet, 12,3 inç'lik keskin bir ekranla geliyor.
Ekran çözünürlüğü 3.000 x 2.000 olan tablet (293ppi), Google'a göre bu tür bir cihazda gördüğümüz en yüksek ekran çözünürlüğünü sunuyor. Tek şarjla 12 saat dayanabilen Pixel Slate, sadece 7mm kalınlığında. Tableti daha da ilginç yapan ise Chrome OS'un cihaza fare ve klavye eklendiğinde masaüstü arayüzü, bunları söktüğünüzde ise tablet arayüzü sunması.
Intel Celeron veya Core M3, i5 veya i7 işlemci, 4GB'tan 16GB'a kadar RAM ile gelen Pixel Slate'in fiyatı 599 dolardan başlıyor. Google markalı klavye için 200 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Bu klavye, Slate'i ayakta tutmak için güçlü mıknatıslar kullanıyor. Ekrana yazı yazmanızı sağlayan Pixel Pen ise 99 dolara ayrı olarak satılıyor.
Google, Pixel Slate'i ne zaman satışa sunacağını açıklamadı ancak cihazın bu sene hazır olmasını bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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