Chrome, "Otomatik Oturum Açma"yı kaldırıyor!
Google, Chrome'un çok tartışılan işlevi konusunda geri adım atmak zorunda kaldı!
Geçtiğimiz günlerde Google'ın başı Chrome'a getirmek istediği bir yenilik yüzünden derde girdi. Herhangi bir bilgisayarda Chrome kullanan kullanıcıların tarayıcı üzerinden herhangi bir Google servisinde oturum açması halinde kullanıcının oturumu tarayıcıda da açılıyor ve tüm hesap bilgileri o bilgisayarda erişilebilir hale geliyordu.
Google'ın büyük bir kolaylık olarak nitelediği özellik, çoğu kullanıcı tarafından gelen güvenlik endişeleri yüzünden kaldırılmak zorunda kalındı. Konu hakkında bir blog yazısı yayınlayan kriptografi profesörü Matthew Green, duruma dikkat çekerek bunun öncelikle kullanıcı izni haricinde yapılıyor olması sebebiyle bir gizlilik hakkı ihlali olduğunu ve bunun yanında Chrome'un bu olanlar karşısında kullanıcıyı özellikle uyaramamasının güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini açıkladı.
Bu konuda Green ile aynı fikirde olan kullanıcılardan yükselen tepkiler sonrasında Google Chrome ürün müdürü Zach Koch; Google adına kullanıcıların endişelerinden haberdar olduklarını, Chrome 70 ile birlikte bu özelliğin kapatılabileceğini ve Chrome arayüzündeki değişiklikler ile birlikte kullanıcıların o sırada kullandıkları bilgisayarda oturum açıp açmadıklarını bir bakışta anlayabileceklerini açıkladı. Chrome arayüzünde kullanıcılar artık tarayıcının mümkün olan üç durumdan hangisinde çalıştığını kolayca görebilecekler: Oturum kapalı, oturum açık/senkronizasyon kapalı ve oturum ile birlikte senkronizasyon da açık.
Koch, ayrıca Chrome'un mevcut sürümünde çerezlerin nasıl kullanılacağı konusunda yapılacak bir değişikliği de haber verdi. Kullanıcılar önceden çerezleri temizleseler de sitelerin oturum bilgilerini kaydettikleri çerezler bekletiliyordu. Bu sayede kullanıcılar Google'a her daim bağlı kalıyorlardı. Bundan sonra Chrome tarayıcısı üzerindeki çerezler silindiğinde Google'ın kullanıcı oturumunu açık tutmasını sağlayan çerezler de silineceğinden dolayı kullanıcılar otomatik olarak oturumdan çıkmış olacaklar.
Doğan Kürşat Aktaş
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