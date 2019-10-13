Chrome Resimleri Yapay Zeka ile Açıklayacak
Chrome, web sitelerinin kullanmayı sıkça ihmal ettiği bir özelliği yapay zeka ile dolduracak!
İnternette dolaşmak, görme engelli veya görme bozukluğu olanlar için çok kolay bir iş değil. İnternetin önemli bir bölümü resimlerden oluştuğundan, web programcılarının ve sitelerin resimler için "alternatif metin" alanını kullanmaları gerekiyor, aksi halde ekran okuyucu kullananlar, resmin içeriğini bilmiyorlar.
Bu sorunu çözmek isteyen Google, Chrome'a bir resim tanıma özelliği ekleyeceğini duyurdu. Makine öğrenimi yardımıyla çalışan işlev, resimlerdeki nesneleri tanıyıp, metin açıklamaları sunabiliyor. Açıklama metinlerini otomatik olarak oluşturan bu teknoloji, anahtar sözcükle resim aratmanın aynısı.
Instagram gibi bazı uygulamaların resimleri tanıyıp, ekran okuyucular için bazı açıklamalar oluşturduğunu biliyoruz. İnternette milyonlarca resmin metin açıklamasının bulunmadığını düşünürsek, Google'ın yeni işlevinin büyük faydası olacak.
Chrome'da resim açıklamalarını etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin ve alt bölümdeki Gelişmiş bölümüne gidin. "Erişebilirlik" bölümünü bulun ve burada "Resim açıklamalarını Google'dan al" seçeneğini etkinleştirin. İşlev, resimlere sağ tıklayıp açıklamaları alabilecek biçimde de etkinleştirilebiliyor.
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