Chrome, Riskli İndirmeleri Yakında Engelleyecek

Chrome, yakında "güvensiz" saydığı bazı tür indirmeleri engellemeye başlayacak!

Chrome, Riskli İndirmeleri Yakında Engelleyecek

Google, yakında Chrome web tarayıcısındaki "güvensiz" indirmeleri engelleyecek.

Google, HTTPS sayfalarından başlatılan ancak şifresiz HTTP bağlantısından gerçekleşen "karışık içerik indirmelerini" güvensiz olarak değerlendiriyor. Haziranda yayınlanacak olan Chrome 83, bu tür indirmeleri otomatik olarak engelleyecek. Bununla birlikte HTTP sayfalarından başlatılan HTTP indirmeleri engellenmeyecek.

HTTP sayfaları genellikle HTTPS'den daha güvensiz olduğundan, bazı web siteleri zararlı içerikleri indirmek için sizi HTTPS sayfasından HTTP üzerinden dosya indirmeye yönlendirebiliyor. Chrome, bu tür indirmelerde şu an bir uyarı göstermiyor.

Nisanda yayınlanması planlanan Chrome 82'den itibaren bu tür "karışık içerik indirmeleri" için bir uyarı gösterilecek. Chrome başta sadece zararlı olabilecek dosya türleri için (.exe gibi) uyarı gösterecek.

Google, işlevin ilk olarak Windows, macOS, Chrome ve Linux gibi masaüstü platformlarında etkin hale geleceğini, iOS ve Android mobil platformlarına bir sürüm gecikmeli geleceğini söylüyor. Yenilik, Intranet gibi HTTP bağlantısının riskinin daha az olduğu alanlarda devre dışı bırakılabilecek. Google, denetimli ortamlarda bu tür indirmelere izin vermek için bir seçenek sunacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Korku filmi izlemek neden hoşumuza gider? Korku filmi izlemek zararlı mı yararlı mı?
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü, Bu Kez Samsung'u "Vuramadı"
PlayStation 1'den Bugüne, Tüm PlayStation Tanıtımları!
Galaxy S20 İçin Geri Sayım Başladı!
iPhone Yavaşlatmaya 25 Milyon Euro Ceza!
Corona Virüsü Şimdi de PUBG'yi Vurdu!

 

 