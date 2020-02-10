Chrome, Riskli İndirmeleri Yakında Engelleyecek

Google, yakında Chrome web tarayıcısındaki "güvensiz" indirmeleri engelleyecek.
Google, HTTPS sayfalarından başlatılan ancak şifresiz HTTP bağlantısından gerçekleşen "karışık içerik indirmelerini" güvensiz olarak değerlendiriyor. Haziranda yayınlanacak olan Chrome 83, bu tür indirmeleri otomatik olarak engelleyecek. Bununla birlikte HTTP sayfalarından başlatılan HTTP indirmeleri engellenmeyecek.
HTTP sayfaları genellikle HTTPS'den daha güvensiz olduğundan, bazı web siteleri zararlı içerikleri indirmek için sizi HTTPS sayfasından HTTP üzerinden dosya indirmeye yönlendirebiliyor. Chrome, bu tür indirmelerde şu an bir uyarı göstermiyor.
Nisanda yayınlanması planlanan Chrome 82'den itibaren bu tür "karışık içerik indirmeleri" için bir uyarı gösterilecek. Chrome başta sadece zararlı olabilecek dosya türleri için (.exe gibi) uyarı gösterecek.
Google, işlevin ilk olarak Windows, macOS, Chrome ve Linux gibi masaüstü platformlarında etkin hale geleceğini, iOS ve Android mobil platformlarına bir sürüm gecikmeli geleceğini söylüyor. Yenilik, Intranet gibi HTTP bağlantısının riskinin daha az olduğu alanlarda devre dışı bırakılabilecek. Google, denetimli ortamlarda bu tür indirmelere izin vermek için bir seçenek sunacak.
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