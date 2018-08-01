Chrome, Sanal Gerçeklik Dünyasına Açılıyor!
Chrome sekmeleri artık gözünüzün hemen önünde açılacak!
Google, Chrome'u resmi olarak Daydream sanal gerçeklik platformuna ekledi. Dün itibariyle kullanıcılar, Chrome tarayıcısına telefonlarında bulunan Daydream platformundan veya Lenovo Mirage Solo gibi yalın Daydream platformu cihazlarından erişebiliyor.
Daydream kullanıcıları ve diğer VR (sanal gerçeklik) platformlarını kullanan kullanıcılar bir süredir Chrome'un sanal gerçeklik desteğinden faydalanabiliyordu. Bu sanal gerçeklik desteği Chrome VR, Chrome Beta ve Chrome'un Android uygulamasından sağlanıyordu. Ancak bu resmi açıklama, bir deneysel VR deneyimi özelliğinden ziyade Chrome'u tam teşekküllü sanal gerçeklik desteğine sahip bir tarayıcı sınıfına sokuyor.
Daydream'in halihazırda bulunan Google platformlarına olan entegrasyonu Google adına kullanıcıları cezbeden bir özellik ve Chrome tabanlı sanal gerçeklik uygulamaları birçok VR cihazında kullanılıyor. Örneğin Samsung Gear VR platformu için geçen hafta bir YouTube uygulaması piyasaya sürülmüştü.
Bu yeniliğin kullanıcıları apar topar Google Chrome VR'a geçirmesini bekleyemeyiz. Ancak Chrome'un bütünüyle VR destekli bir tarayıcı olması, bir kullanıcının sanal gerçeklik başlığı giymişken cihazındaki bir uygulama hakkında bir şey araması gerektiği durumlarda normal moda dönmeden tarayıcıya geçmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca Lenovo Mirage Solo gibi tamamen Daydream platformu kullanan cihazlar için ise bu yenilik, tamamen yeni bir internet deneyimi anlamına geliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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