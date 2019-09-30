Chrome ve Firefox'tan HTTP/3 Desteği
Chrome ve Firefox, yeni HTTP protokolü HTTP/3 için beklenen müjdeyi verdi!
Cloudflare, Google Chrome ve Mozilla Firefox, HTTP protokolünün bir sonraki büyük güncellemesi için destek sunmaya başladılar.
Cloudflare, müşterilerinin alan adları için HTTP/3 desteğini kontrol panosundan etkinleştirebileceğini söyledi. Bu ayar etkinleştirildikten sonra HTTP/3 destekleyen bir web tarayıcısıyla Cloudflare üzerindeki site ziyaret ediliğinde, yeni protokol kullanılıyor.
HTTP/3 şu an Chrome'un deneysel sürümü Chrome Canary'de destekleniyor, ancak öncelikle bir komut satırı parametresinin kullanılması gerekiyor. Mozilla ise desteğin bu sonbaharda çıkacak bir Firefox Nightly sürümüyle geleceğini söyledi.
HTTP/3 Neler Sunuyor?
Web içeriğinin sunuculardan istemcilere taşınmasını sağlayan HTTP'nin üçüncü büyük sürümü olan HTTP/3, TCP yerine QUIC protokolünü kullanıyor ve şifreleme için dahili TLS desteğiyle geliyor.
Google mühendisleri, QUIC protokolünü oluşturabilmek için TCP'nin güvenilirliği ile UDP'nin hızını bir araya getirerek yepyeni bir protokol geliştirdiler. "Quick UDP Internet Connections" sözcüklerinin kısaltılmışı olan QUIC, TCP ve UDP'nin en iyi özelliklerini bir araya getirerek, daha da hızlı bir protokol ortaya çıkarıyor.
Cloudflare'in HTTP/3'ü müşterilerine sunması büyük önem taşıyor çünkü firmanın içerik ulaştırma ağı (CDN), internet üzerinde büyük bir güce sahip ve tüm internet sitelerinin yaklaşık yüzde 10'una güç veriyor. Cloudflare'in desteklemesiyle HTTP/3 desteği daha hızlı yaygınlaşacak.
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