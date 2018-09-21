Chrome, "World Wide Web"i Bırakamadı
Google Chrome, yaptığı bir değişikliği yükselen tepkilerin ardından geri almak zorunda kaldı!
Google Chrome, son zamanlarda internet sitesi adreslerini baştan yaratmanın peşinde. Buna "www" adres başlığını adres çubuğundan kaldırmakla başlayan tarayıcının yaptığı bu değişiklik, kullanıcıların tepkisini çekti.
Google Chrome, arayüzünü olduğundan da sade bir hale getirmek için birçok değişikliğe gitti. Fakat Google'ın asıl hedefi, internetin uzun zamandan beri değişmeyen yönlerini baştan tasarlamaktı. Bunun için internet adreslerini nasıl kullandığımıza el atmak adına harekete geçen arama motoru devi, tarayıcısında bir süredir deneme aşamasında olan bir özelliği tüm kullanıcılarına açtı. Bu sebeple Chrome tarayıcısında adres çubuğunda "www" ibaresini göremeyen birçok kullanıcı, bunun internet sitesi tasarımlarını taklit eden dolandırıcıların işini kolaylaştıracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.
Google ise bunun tam aksinin, yani daha temiz bir adres çubuğunu kullanmanın dolandırıcılıktan kaçınmak için çok daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor. Birçok kişi ise bu gelişmenin Google'ın AMP (hızlandırılmış mobil sayfalar) alt alanını yaygınlaşmak için kullandığı bir yöntem olduğunu ifade ediyor.
Google Chromium Proje Yöneticisi Emily Schecter, blog yazısında bu değişiklikten bahsederken "Chrome M69'da 'www' ve 'm' özel alt alan adlarını Chrome'un Omnibox'ında saklamayı tercih ettik." ifadelerini kullanıyor. "Bu değişiklik karşısında topluluktan aldığımız geri bildirimler, ekip olarak yaptığımız değişikliği Chrome M69 masaüstü ve mobil sürümlerinde geri alma kararına yöneltti."
Google ise yaptığı açıklamada tarayıcıların "www" ve "m" adlarını nasıl ele aldığı konusunda yeni bir standart oluşturma çabasında olmadıklarını belirtiyor. Fakat Google'ın Chrome 70 ile "www" adını bir kez daha saklamaya çalışacağı ancak bu sefer mobil sayfaları tanımlamak için kullanılan "m" adına dokunmayacağı düşünülüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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