Chrome, "World Wide Web"i Bırakamadı

Google Chrome, yaptığı bir değişikliği yükselen tepkilerin ardından geri almak zorunda kaldı!

Chrome, "World Wide Web"i Bırakamadı!

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