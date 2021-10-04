Chrome'a "Yolculuklar" Özelliği Geliyor; Geçmişte Kaybolmaktan Kurtuluyoruz

Google Chrome, bir konuyu araştırmaya devam etmenize ve bulunduğunuz sayfayı diğer arama sonuçlarıyla karşılaştırmanıza yardımcı olabilecek birkaç özelliği deniyor. Yolculuklar (Journeys) olarak adlandırılan bu özellik, aradığınız şey hakkında detaylı bilgilerin izini sürmek için size daha fazla yol sağlamayı hedefliyor.
Bu yeni özellik, aynı konuyla ilgili sayfaları ve bilgileri otomatik olarak grupluyor ve kullanıcıyı ziyaret geçmişi içerisinde kaybolmaktan veya tüm bu sitelerle bir yer imi klasörü oluşturmaktan kurtarıyor. Chrome ayrıca araştırmanızı desteklemek için arama önerileri de sağlıyor.
Gruplar yerel olarak kaydediliyor ve Google hesabınızla senkronize edilmiyor; bu nedenle onlara diğer cihazlardan erişemiyorsunuz. Ancak bu seçenek, gelecekte değişebilir. Bu özelliği istediğiniz zaman kapatabiliyor ve tarama geçmişini temizleyebiliyorsunuz.
Bu yeni özellik tatilinizi planlarken veya yeni bir araç satın almak için bilgi toplarken çok işinize yarayabilir. Şu anda sadece masaüstü için Chrome Canary sürümünde kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu özelliğe chrome://history/journeys adresini girerek ulaşabiliyorlar.
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