Chrome Bu Kez Daha Hızlı Olmayacak, Yavaşlayacak!

Google Chrome ekibi, Chrome'un gelecekteki sürümlerinin kullanıcı güvenliğini korumaya yardımcı olmak için daha yavaş çalışabileceğini açıkladı. Chrome ile ilgili güvenlik problemlerinin yüzde 70'inin bellek güvenliği ile ilgili hatalardan kaynaklandığı biliniyor. Bu yüzden yapılacak olan düzeltmelerin performansı düşürme ihtimali yüksek, ancak bu düşüş, daha fazla güvenlik için ödenebilecek bir bedel olarak kabul ediliyor.
Chrome güvenliği
Geniş bir anlamda konuşacak olursak, geliştiriciler uygulamayı derlerken yapılan kontrolleri, uygulama çalışırken yapılan kontrolleri ve bellek güvenliğini önde tutacak bir kodlama yaklaşımı getiriyorlar. C++ ile uygulamayı derlerken daha güvenli bir ortamda çalışmak istediklerini, ancak programlama dilinin sınırlamaları nedeni ile bunun oldukça zorlayıcı olduğunu belirtiyorlar. "Ya başka bir programlama dili kullanmaya başlayacağız, ya da daha güvenli bir C++ derlemesi oluşturacağız. Bu da yavaşlamak demek. Chrome Güvenlik Ekibi şu anda bu iki yaklaşımı da değerlendiriyor" diyorlar.
Bu yeni yaklaşımda belleğin bir kısmını koruma altına almak söz konusu. Ancak bellek, özellikle bir mobil cihaz için son derece değerli bir kaynak. Fakat bu çözümle, mobil tarayıcıdaki bellek sorunlarının yaklaşık yarısını yok etmek mümkün gibi görünüyor.
Google yeni bir programlama dili olarak Rust'ı da değerlendiriyor. Ekip, şu anda Rust ile geliştirme denemeleri yaptıklarını ancak bunun tamamen deneysel safhada olduğunu, son kullanıcıya henüz yansıyacak herhangi bir gelişme olmadığını söylüyor.
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