Chrome, Yüzde 10 Daha Fazla RAM Kullanacak

Chrome'un Spectre'ye yönelik geliştirdiği güvenlik önlemi, pek hoşumuza gitmeyen bir yan etkiyle geldi!

Chrome, Yüzde 10 Daha Fazla RAM Kullanacak

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