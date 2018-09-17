Chrome'a Android'de Parmak İzi Yeteneği Geldi

Chrome'un yeni beta sürümü, Android ve Mac'de parmak iziyle oturum açma özelliği kazandı!

Chrome'a Android'de Parmak İzi Yeteneği Geldi

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