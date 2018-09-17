Chrome'a Android'de Parmak İzi Yeteneği Geldi
Chrome'un yeni beta sürümü, Android ve Mac'de parmak iziyle oturum açma özelliği kazandı!
Chrome'un onuncu yıldönümü geride kaldı ve Google, yeni beta sürümleri yayınlamaya devam ediyor. Chrome 70 beta, Android'de ve Mac'de cihazın parmak izi sensörüne ve "şekil tanımlamasına" ulaşabiliyor. "Şekil tanımlama", üç farklı API yoluyla yüzleri, barkodları ve Latin metni tanıyabiliyor.
Bunlara ilave olarak Web Authentication API ile Mac ve Android'de parmak izi kimliğine ulaşılabiliyor. Böylece geliştiriciler, parmak izini sitelerde örneğin iki adımlı oturum açma için kullanabiliyorlar. Son olarak Chrome, HTTPS girişimini sürdürüyor ve güvensiz olarak değerlendirilen sitelere parola veya eposta girereken kırmızı bir uyarı gösteriyor. Dosya ekleme, oturum açma, ödeme isteği gibi öğeler içeren sayfalarda ise tam ekran modu otomatik olarak kapatılıyor, böylece herhangi bir şey yapmadan önce güvensiz bir bağlantı üzerinde olduğunuzu net biçimde görebiliyorsunuz.
Chrome 60 beta'daki tüm yeniliklerin listesine Chromium Blog'da göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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