Chrome'a Medya Tuşu Desteği Geliyor

Chrome, çok yakında klavyenizdeki bu tuşları desteklemeye başlayacak!

Chrome'a Medya Tuşu Desteği Geliyor

Chrome'da çaldığınız müzik ve videoları yakında klavyenizin medya tuşlarıyla kontrol edebileceksiniz.

Chrome'un Android sürümünde etkin hale getirilen "Media Session API" yakında Windows ve Chrome OS'ta da kullanıma sunulacak. Böylelikle YouTube, DailyMotion gibi video sitelerinde medya tuşlarını kullanarak videoyu kontrol edebileceksiniz. Ancak internette dolaşırken ayrı bir medya programını kontrol etmek için bu tuşları kullanıyorsanız, canınız sıkılabilir.

Media Session API, Windows'un doğal bir işlevi olmasına rağmen Microsoft'un Edge web tarayıcısında desteklenmiyor. Chrome'un bu adımla rakibinin önüne geçtiği söyleniyor. Google'ın geçen ay Chrome için bir koyu mod üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Bu işlev sayesinde Chrome, Windows temanızdaki renklere ayak uyduracak. Böyle bir yetenek, Microsoft'un web tarayıcısı Edge'de yine bulunmuyor.

Media Session API, şu an Chrome 73 Canary'nin Windows ve Chrome OS sürümlerinde etkin durumda. İşlevin yakında macOS'a da gelmesi umuluyor.

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