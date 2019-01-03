Chrome'a Windows 10'da Koyu Mod Geliyor
Chrome'un macOS'tan sonra Windows 10'da da "koyu mod" desteği sunacağı ortaya çıktı. Ancak önce bir sorunun aşılması gerekli.
Google'ın web tarayıcısı Chrome'un macOS'ta "koyu mod" işlevine kavuşacağını geçen ay öğrenmiştik. Şimdi aynı işlevin Windows 10'da da sunulacağı ortaya çıktı.
TechDowns'un raporuna göre Chrome geliştiricisi Peter Kasting, Chrome'da koyu modun eksikliğinin hissedildiğini Mayıs 2018'de dile getirdi. Kasting, oluşturduğu bir hata raporunda "Windows 10, kullanıcılara uygulamaları 'açık' veya 'koyu' moda ayarlama olanağı sunuyor. Chrome da bunu yapmalı," dedi.
Kasting, Chrome ekibinin bu işlev üzerine çalıştığını bir Reddit konu başlığı altında doğruladı ancak yeni işlevin ne zaman gelebileceğini söylemedi. Geliştirici, koyu modu sevenlere bu süre içinde koyu bir tema kullanmayı önerdiklerini söyledi.
Bir başka hata raporu, Chrome'un koyu modunun önündeki asıl sorunun, işlevin tarayıcının ana modunu Gizli mod (incognito) ile aynı görünüme getirmesi olduğunu söylüyor. Bu soruna bir çözüm bulunduğunda koyu modu tüm platformlara getirmenin önünde bir engel kalmayacak.
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