Chrome'da Birden Fazla Oturumu Yönetin!
Chrome'da aynı pencerede hem kişisel, hem de iş hesaplarınızı kullanmak mı istiyorsunuz? İşte ihtiyacınız olan "çoklu oturum" uzmanı 2 eklenti...
İnternete açılan sihirli bir kapı olan web tarayıcınız, arkadaşlarınızla konuşmanıza, iş toplantılarına katılmanıza ve fazlasına izin veriyor. Tüm bunları yaparken birden fazla oturum kullanamamak ise üzücü. Neyse ki bu iş için kullanabileceğiniz harika eklentiler var.
İşte Google Chrome'u birden fazla oturum ile kolayca kullanmanızı sağlayacak 2 eklenti.
Multi Session Box
Multi Session Box ile yeni oturumlar oluşturabilir, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Aynı web tarayıcısı penceresinde birden fazla oturum kullanmanız mümkün. Arayüzü basit, temel işlevlerden fazlasını sunmayan bir eklenti arıyorsanız, Multi Session Box tam size göre.
İndirin: Multi Session Box
Easy Account Switcher
Easy Account Switcher, iş ve kişisel profilleri arasında sıkça geçiş yapanlar için tasarlanmış bir eklenti. Sadece izole sekmeler açmakla kalmayan eklenti, farklı bir çalışma yöntemi izliyor. Easy Account Switcher'da web sitelerini ziyaret etmeniz, oturum açmanız ve ardından bu oturumu saklamak için bir düğmeye basmanız gerekiyor. Aynısını bir başka oturum için de yapıyorsunuz. Yapılandırma işini tamamladıktan sonra Easy Account Switcher menüsünden istediğiniz profile geçiş yapabiliyorsunuz.
Sekmeler arasında dolaşmak kadar kolay değil, ancak iş ve kişisel hesapları arasında geçiş yapmak isteyenlerin eklentiyi beğeneceğini düşünüyoruz.
İndirin: Easy Account Switcher (ücretsiz)
Zeynel A. Öztürk
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