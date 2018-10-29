Chrome'da Videoları Kutucuk İçinde Seyredin

Chrome 70 ile birlikte gelen "resim içinde resim" işlevi nasıl kullanılıyor? İşte videoları kutu içinde izlemenin yolu.

Chrome'da Videoları Kutucuk İçinde Seyredin

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