Chrome'da Videoları Kutucuk İçinde Seyredin
Chrome 70 ile birlikte gelen "resim içinde resim" işlevi nasıl kullanılıyor? İşte videoları kutu içinde izlemenin yolu.
Android'deki Chrome uygulamasının sevilen özelliği, artık masaüstü Chrome'da da var. Chrome 70, "resim içinde resim" işlevi sayesinde videoları her zaman üstte görünen bir kutucuk içerisinde oynatabiliyor.
İşlevi kullanabilmek için öncelikle Chrome 70'e güncellemeniz gerekiyor. Chrome penceresinde sağ üstte yeşil, turuncu veya kırmızı bir simge görüyorsanız, buna tıklayarak Chrome'u güncelleyebilirsiniz. Güncelleme işleminden sonra Chrome'u baştan başlatın. Araç çubuğunda güncellemeye dair hiçbir işaret görmüyorsanız, sağ üstteki menü düğmesine basın ve Ayarlar > Google Chrome hakkında yolunu izleyerek Chrome'u güncelleyin.
Resim içinde resim (PIP) işlevini etkinleştirmek için herhangi bir videoya sağ tıklayıp "resim içinde resim" seçeneğine tıklamanız yeterli. YouTube'da seçeneği görmek için çift sağ tıklamanız gerekiyor. Bazı geliştiriciler, PIP işlevini etkinleştiren bir düğme sunabiliyorlar (burada olduğu gibi).
PIP penceresini kenarından tutup sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz. Videonun bulunduğu sekmeyi kapatmanız halinde PIP penceresi de kapanacağından, videoyu izlemek istiyorsanız bu sekmeyi kapatmayın. Bununla birlikte Chrome'u görev çubuğuna küçültseniz veya yeni bir Chrome penceresi açsanız bile PIP videoyu görmeye devam edeceksiniz.
Zeynel A. Öztürk
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