Chrome'u Artık Daha İyi Korumalısınız!
Chrome'un yeni parola saklama özellikleri, onun güvenliğini çok daha ciddiye almanızı gerektiriyor!
Parola yöneticilerinden uzak kaldıysanız, Chrome 69'daki yeni işlevler sizi bu dünyaya sorunsuzca yerleştirebilir. Tabi parolalarınızı Chrome'da sakladığınızda, onu çok daha iyi korumanız gerekiyor.
Chrome, parola yönetme işine ilk defa girmiyor - tarayıcı 2015'ten bu yana Smart Lock işlevi kapsamında dahili bir parola yöneticisi sunuyor. Hatta tarayıcı, bundan önce de parolaları saklayabiliyordu ancak bazılarına göre bunu pek güvenli bir biçimde yapmıyordu. Şimdi ise Google, bir siteye ilk defa oturum açtığınızda size bir parola oluşturmanızı öneriyor.
Oluşturduğunuz bu rastgele parolayı tarayıcınızda saklayabiliyorsunuz. Siteyi bir sonraki ziyaretinizde parola, izniniz dahilinde oturum açmak için kullanılıyor. Böylece Chrome ile güvenli parola oluşturmak çok kolay bir hale geliyor.
Bununla birlikte parolalarınızı Chrome'da saklayacaksanız, çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani eşsiz bir ana parola (Google hesabı parolanız) ayarlamanız ve bu parolayı ezberlemeniz şart (bu parolayı hiçbir yere yazmamanızda büyük fayda var). Buna ilave olarak Netflix gibi Chrome dışı bir uygulamaya giriş yaparken parolayı kendiniz girmeniz gerekiyor. Bu durumda passwords.google.com adresinden parolanıza ulaşabiliyorsunuz.
Son olarak iki adımlı doğrulamayı açmanız da parolalarınızı güvende tutmanıza yardımcı olacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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