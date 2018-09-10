Chrome'u Eski Haline Getirme
Google'ın Chrome'u uyguladığı yeni görünüm hoşunuza gitmedi mi? İşte eski görünüme dönmenin yolu!
Google'ın Salı günü yayınlanan yeni sürümü, web tarayıcısının görünümünü epey değiştirdi. Yeni yuvarlak hatlar ve değişen tasarım öğeleri, herkesi memnun etmedi. Dolayısıyla eski görünüme nasıl geçildiği sıkça konuşuluyor.
Yeni Chrome'u beğenmediyseniz veya onunla sorun yaşıyorsanız, eski sürüme dönmeden eski görünüme dönmenin bir yolu var.
- Adres çubuğuna chrome://flags/#top-chrome-md adresini kopyalayıp, yapıştırın.
- İlgili ayar sarı renkle vurgulanacak. Bu ayarı "Normal" olarak ayarlayın.
- Uygula düğmesine basın, web tarayıcınız baştan başlayacak.
Bu işlem sizi Chrome 68'e döndürmeyecek, bu nedenle adres çubuğundan basit sorulara cevap alabilme gibi yenilikleri kullanmaya devam edebileceksiniz. Bununla birlikte parola oluşturucu gibi bazı işlevler çalışmayacak. "Yeni sekme" sayfasındaki yuvarlak köşeli adres çubuğu da bu ayardan etkilenmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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