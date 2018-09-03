Chrome'un İnternete Getirdiği 6 Yenilik
Onuncu yaşını kutlayan Chrome'un bugüne kadar yaptığı en önemli yenilikleri sıraladık...
Chrome artık 10 yaşında, yetişkin bir web tarayıcısı. Tarayıcı dünyasına geç girmesine rağmen 10 senede çok fazla şey yapan tarayıcı, ilk çıktığındaki yüzde 1'lik pazar payını bugün yüzde 60 seviyesine taşımış durumda. Bu yazımızda Chrome'un bugünlere gelirken bizlere sunduğu bazı yenilikleri sıraladık.
1. Omnibox
BWeb tarayıcılarında bir süre önce adresi ayrı bir alana, arama metnini ayrı bir alana yazıyordunuz. Chrome 2008'de yayınlandığında bu iki kutuyu tek bir kutuda birleştirdi.
2. Incognito Modu
Gizli gezintiyi Google icat etmedi, bu işlev Chrome'dan çok önce Apple'ın tarayıcısı Safari'de vardı. Yine de doğru bir ismin başarınıza başarı katabileceğini görmüş olduk. Gizli mod bazı kullanıcılar tarafından "porno modu" olarak tanımlansa da siteleri oturum açmadan, yabancı bir gözle görmeye ve çok daha fazlasına yarıyor.
3. Hız
Chrome'un en önemli özelliği, aşırı derecede hızlı olmasıydı. Google'ın iddiasına göre Chrome'un V8 JavaScript motoru, JavaScript'i Safari ve Firefox'u 10 kat daha hızlı işliyordu.
4. Her Sekme Kendi İşleminde Çalışıyor
Bu sayede herhangi bir web sitesi çöktüğünde, tüm tarayıcıyı beraberinde çökertmiyor, sadece kendi sekmesini çökertiyordu. Opera gibi diğer tarayıcılarda da bu özellik var, ancak bu tarayıcıların çoğu açık kaynak kodlu Chromium mimarisini kullanıyor.
5. Web'i Daha Yaşanır Bir Yer Yaptı
Chrome sayesinde videoları tüm alan adı için kapatabiliyorsunuz. Firma, web standartlarına uymayan sitelerdeki reklamları da engelleyebiliyor. Google, yüzde 60'lık pazar payı sayesinde gücünü saçmalayan siteleri hizaya getirmekte kullanabiliyor.
6. İşletim Sistemine Dönüşen İlk İşletim Sistemi
Chromebook'larda çalışan Chrome OS, ABD'de 2017'nin dördüncü çeyreğinde K-12 okullarına dağıtılan cihazların yaklaşık yüzde 60'ının işletim sistemi.
Zeynel A. Öztürk
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