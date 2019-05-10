CIA, Tor Üzerinde Web Sitesi Kurdu!
ABD istihbarat dairesinden herkesi şaşırtan site: Bu web adresine her tarayıcıdan girmeniz mümkün değil!
ABD istihbarat birimi CIA, güvenli olarak değerlendirilen Tor ağında kendi web sayfasını açtı.
CIA sayfasına Tor web tarayıcısını kullanarak ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion adresinden ulaşılabiliyor. Bu sayfaya normal bir web tarayıcısı üzerinden ulaşılamıyor.
CIA yaptığı duyuruda "Güvenli, anonim, izlenemez - CIA'in istihbarat toplama görevinde şimdiye kadarki özellikler - aynı şey onion sitemiz için de geçerlidir," dedi. Duyuruyu yorumlayan kullanıcılar, CIA'in cümlelerindeki iğnelemeyi bir adım öteye taşıdı ve sitenin bir tuzak olabileceğini söyledi.
Onion web sitesi, CIA.gov'un birebir kopyası. CIA'in halkla ilişkiler müdürü Brittany Bramell, bir açıklamasında "ajansın küresel misyonu, bireylerin bize her yerden güvenli bir şekilde erişebilmelerini gerektiriyor. Bir onion sitesi, insanların bulunduğu yere gitmenin birçok yolundan yalnızca biri," diyerek sitenin amacını özetledi..
Tor, internet trafiğini dünya üzerindeki farklı düğümler üzerinden yönlendirerek, onion sitesini ziyaret eden kişinin IP adresini gizliyor. Böylece belirli bir ziyaretçiyi takip etmek, neredeyse imkansız hale geliyor. Tor ve VPN bir arada kullanıldığında kim olduğunuzun keşfedilmesi daha da zorlaşıyor.
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