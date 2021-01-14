CIA'nın "Gizli" Olarak Sınıflandırılan UFO Dosyaları, İnternette Yayınlandı

CIA'nın UFO'larla ilgili "gizli" olarak tanımlanan ve yıllar öncesinden bugüne kadar kaydedilen tüm belgeleri halka açıldı. Yüzlerce belge artık indirilebilir halde yayınlanıyor.