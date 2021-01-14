CIA'nın "Gizli" Olarak Sınıflandırılan UFO Dosyaları, İnternette Yayınlandı

CIA'nın UFO'larla ilgili "gizli" olarak tanımlanan ve yıllar öncesinden bugüne kadar kaydedilen tüm belgeleri halka açıldı. Yüzlerce belge artık indirilebilir halde yayınlanıyor.

CIA'nın UFO dosyaları sızdırıldı

Aralık ayında Donald Trump 2,3 trilyon dolarlık Koronavirüs yardımı yasa tasarısını onaylandı. Bu yasa, FBI'dan CIA'ya kadar ABD istihbarat servislerinin Kongre'ye Tanımlanamayan Uçan Nesneler (UFO'lar) hakkında bildikleri her şeyi anlatmasını zorunlu tutuyor.  

Ancak bunun için hükümet kuruluşlarının resmi açıklamalar yapmasını veya belgeleri yayınlamasını beklememize bile gerek kalmadı. CIA'nın bu konu hakkında tuttuğu tüm kayıtları internet üzerinden download edebilirsiniz. Görülen o ki, yıllar içinde ortaya oldukça kabarık bir kayıtlar silsilesi çıkmış. CIA'nın şimdiye kadar gizliliği kaldırdığı her dosyaya The Black Vault aracılığıyla erişilebiliyor. Kuruluş 1996'dan beri yayınlanan dosyaları almak için çalışıyordu ve sonunda hepsini PDF biçiminde erişime hazır hale getirdi.

Tüm koleksiyona buradan erişebilirsiniz.

Black Vault web sitesinde, "CIA bunun koleksiyonun tamamı olduğunu iddia ediyor, ancak bunu tamamen doğrulamanın bir yolu yok" diyerek daha ilginç dosyalardan bazılarının atlanmış olabileceğine dair ipuçları veriyor.  

Black Vault'u kuran ve onlarca yıldır UFO kayıtlarının yayınlanması için savaşan John Greenewald Jr, Motherboard'a yaptığı açıklamada, "Şurası çok net: Halkın bilmeye hakkı var!" dedi. 

Diski Ele Geçirmişlerdi

CIA'nın UFO kayıtlarının tamamı ilk defa halka açık şekilde yayımlanıyor. Bu sonuca varılması The Black Vault'un CIA'den bir CD-ROM edinmesiyle mümkün olmuş. İstihbarat ajansının iddiasına göre bu disk, daha önce hiç görülmemiş pek çok bilgi de dahil olmak üzere UFO kayıtlarının tamamını içeriyor.

ufo

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Koronavirüs tekrar Çin'i etkisi altına alıyor
Helallik uygulaması HelalApp! İşte en ilginç hellallik isteme mesajları!
Korku Filmi İzlemenin Bir Faydası Olduğu Hiç Aklınıza Gelir miydi?
Sinirliyken Oyun Oynamak, Rahatken Oynamaktan Çok Farklıymış
Samsung, S21 Tanıtımı Öncesinde, Galaxy A32 5G'yi Sessiz Sedasız Tanıttı

 

 