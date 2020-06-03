Çin, koronavirüs aşısı için zaman verdi! Son gelişmeye dair ayrıntılar

Çin hükümet organları, COVID-19 aşısının 2020 sonuna kadar hazır olacağını açıkladı. Dünya çapında yaklaşık 6 milyon insanı enfekte eden ve dünya ekonomisini mahveden koronavirüse karşı aşıyı yıl sonuna kadar hazır edeceklerini bildirdi. İşte Çin'de gerçekleştirilen koronavirüs aşıları hakkında madde madde bilmeniz gerekenler.
- Forbes'ta yer alan habere göre, Çin'e ait Varlık Denetleme ve Yönetim Komisyonu'ndan (SASAC) Cuma günü yapılan bir sosyal medya paylaşımında, devlete bağlı iki şirket tarafından geliştirilen bir aşının, 2020'nin sonları ile 2021'in başında hazır olma ihtimali olduğunu duyurdu.
- İki firma, Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü, aşılar için Faz II testine bağladı. Edinilen bilgilere göre, test sırasında aşı 2.000'den fazla kişiye uygulandı.
- SASAC'a göre, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü üretim hattı, yılda 100 milyon ila 120 milyon arası aşıyı tam kapasitede üretebilecek.
- Çin tarafından insanlar üzerinde test edilen 5 farklı bağışıklık yöntemi var. Bu da diğer ülkelerden daha fazla.
- Covid-19'un dünya üzerindeki çıkış noktası olduğuna inanılan Çin'in sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları, araştırma grupları ve hatta en küçük özel araştırma şirketlerine kadar, tüm organizasyon yapıları koronavirüsün aşısını bulabilmek için tek bir koldan çalışıyor.
NELER OLMUŞTU?
26 Mayıs'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, üzerinde çalıştıkları başarılı olan aşıları, dünya ile paylaşacaklarına söz verdi.
Çin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, kitlesel aşılama çalışması için 100 milyon dolarlık iğne ve şırınga sipariş etmek için sözleşme imzaladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, preklinik çalışmalarda 100'den fazla potansiyel Covid-19 aşısı ve bu hafta 10 insan denemesi yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Çin'i "Wuhan virüsü"nü yaymakla itham etti. Ayrıca, Çin'in kontrolünde olduğunu iddia ettiği Dünya Sağlık Örgütü ile ABD'nin ilişkisini sona erdireceğini açıkladı.
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