Çin, koronavirüs aşısı için zaman verdi! Son gelişmeye dair ayrıntılar

Çin, koronavirüs aşısının 2020 sonuna kadar hazır olacağını duyurdu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in başarılı aşıları dünya ile paylaşacaklarını açıklamasının arından gelen bu haber, tüm dünyayı heyecalandırdı. İşte başlık başlık bilmeniz gerekenler!