Çin'de yeni bir pandemi tehlikesi!

Çinli bilim insanları pandemiye neden olabilecek bir grip virüsü keşfettiklerini açıkladı. Şu anda domuzlarda görülen ve domuzlardan domuzlara bulaşmış olduğu tespit edilen virüs, bilim insanlarına göre insana da bulaşabilir. Araştırmacılar, virüsün bulaştıktan sonra mutasyona uğraşıp insandan insana daha hızlı ve daha kolay bulaşabileceğinden, bunun da bir salgına yol açabileceğinden korktuklarını açıkladı.
Şu anda acil bir problem söz konusu olmasa da virüsün insana bulaşabilmek için "gerekli tüm donanıma" sahip olduğu ve dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Yeni bir virüs olduğundan dolayı insanlarda bu virüse bağışıklık bulunmuyor. Yayımlanan makalede bilim insanlarının virüsün domuzlarda kontrol altına alınması için önerilerde bulunuyor ve çiftlik ve mezbaha çalışanlarının yakından incelenmesi gerektiği belirtiliyor.
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesinden Profesör Kin-Chow Chang BBC'ye yaptığı bir açıklamada "şu anda tüm dikkatimizi koronavirüs üzerine yoğunlaştırmış durumdayız. Ancak potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek virüsleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda bir tehdit oluşturmaması ileride sorun çıkartmayacağı anlamına gelmiyor" diyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın