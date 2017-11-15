Çin'in Süper Bilgisayarları Rekor Sayıya Ulaştı!
Dünya'nın en güçlü 500 süper bilgisayarı listesinde büyük bir sürpriz var...
Çin'in süper bilgisayarları, TOP500'ün sıralamasında son birkaç senedir ABD'nin süper bilgisayarlarını geride bırakıyor. Şimdi ise Çin, TOP500'e giren süper bilgisayarının sayısıyla yeni bir rekor kırdı. ABD'nin listedeki varlığı ise listenin ortaya çıktığı 25 yıl gerisindeki duruma geriledi.
ABD'nin 169 sistemi, altı ay öncesine kadar Çin'in 160 sisteminin üzerinde lider konumdaydı. Şimdi ise ABD'nin listedeki sistemlerinin sayısı 143'e geriledi ve ülke, ikinci sırada konumlandı. Çin, toplam performansta da ABD'yi geçti ve TOP500'ün toplam flop gücünün yüzde 35,4'üyle ilk sıraya yükseldi. ABD ise yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı.
Japonya ve Çin'in planladığı yeni sistemler, gelecek sene süper bilgisayarlarda bu ülkelerin daha da yükselmesine yardımcı olacak. Çin, ABD'nin 2021'den önce üretmeyi ummadığı exascale sistemleri üretme umudunu bile taşıyor.
Zeynel A. Öztürk
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