Çinli Baidu, Google'ı Alt Etmeyi Başardı!
Çin'in dev markası Baidu, Google'ı, çok iddialı olduğu bu alanda geçmeyi başardı!
- Ercan Uğurlu
Analist firması Canalys'e göre Baidu, Amazon'dan sonra Google'ın önündeki en büyük ikinci akıllı hoparlör üreticisi haline geldi. Bu haber oldukça sıra dışı çünkü Baidu yalnızca Çin pazarında yer alıyor ve bununla beraber global çapta ikinciliğe yerleşmiş olması, global şirketler için büyük bir sürpriz olmuş olmalı. Özellikle Google'a...
Rapora göre Baidu, 2019 yılının ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 17.3'e ulaştırmış durumda. Bu süreçte toplamda 4.5 milyon ürün sevk eden Baidu, böylelikle bu sonuca ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış.
Konu hakkında açıklamada bulunan Canalys Araştırma Analisti Cynthia Chen, "Agresif pazarlama kampanyaları Çin'de Baidu için güçlü bir ivme oluşturdu" derken, şirketin yılın ikinci çeyreğinde önemli ölçüde satış rakamlarına ulaşmış olduğunun da altını çizdi.
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