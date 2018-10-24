Çinli Devden Katlanabilir Tablet Geliyor!
Çinli devin, Microsoft'un gizemli Andromeda cihazına rakip olacak, katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı iddia edildi!
Esnek ekranlar ve katlanabilir form faktörleri, elektronik endüstrisinde bir sonraki büyük atılım gibi görünüyor. Microsoft, Samsung, Intel, LG ve diğer şirketlerin tümü katlanabilir ekranlı bir telefon ya da tablet üzerinde çalışıyor.
Microsoft'un üzerinde çalıştığı rivayet edilen Andromeda tabletine cevap vermek isteyen Lenovo'nun bu yarışta geride kalmaya istekli olmadığı görülüyor. Güney Kore haber bülteni ETNews'in yayınladığı bir raporda, Lenovo'nun bir süredir esnek ekranları olan LG Display firmasıyla ortak üretim katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Ancak, Andromeda'nın aksine, Lenovo tarafından üretilen cihazın boyutları daha çok dizüstü bilgisayarlara benzeyecek ve ekran açıldığında 13 inç olacak. Bu nedenle, kesinlikle bir telefondan çok daha büyük olacak. Bu pazar için, Lenovo'nun üzerinde çalıştığı başka prototipler zaten vardı.
ETNews'e göre, bu aynı zamanda ticari amaçla üretilen ilk 13 inçlik panel olacak. Çünkü Lenovo'nun rakipleri telefon benzeri cihazlara dolayısı ile daha küçük ekranlara odaklanmış durumda.
Çinli şirket, kısa bir süre önce küresel PC pazarındaki en üst sıralarda yer aldı ve bu liderliği korumak için teknolojinin tepesinde kalmak için çaba gösteriyor. Yeni form faktörlerini ve bunun gibi teknolojileri keşfetmek ve ürünlerinde kullanmak muhtemelen liderliği korumak için en etkili yöntem olacaktır.
Yavuz Alp Şimşek
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