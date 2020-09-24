Çocuklar, Teknoloji Bağımlılığından Nasıl Kurtarabilirsiniz?

Günlük hayatın olmazsa olmazlarından yeni teknolojilerin bağımlılık yapabileceğine dair uyarılarda bulunan uzmanlar, bu bağımlılık ile başa çıkmak için önerilerde bulunuyor.