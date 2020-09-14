LG, Daha Konforlu Bir Evden Eğitim Dönemi Sağlıyor

Eylül ayının gelmesi ile okul telaşı başladı. Öğrencilerin bir kısmı online telafi eğitimleri ile okul sezonunu açtı. Diğer bir kısmı da okulların açılmasını bekliyor. Okulların açılması ile ilgili birçok senaryo var ancak başrol yine uzaktan eğitimde. Söz konusu uzaktan eğitim olunca ailelerin aklını kurcalayan konulardan biri de çocuklarının aldığı eğitimin kalitesi kadar, fiziki ortamlarının eğitim almaya elverişliliği... Teknoloji lideri LG, televizyondan monitör ve yaz sıcaklarının devam ettiği bu günlerde serinlemeye yardımcı olan klimaya kadar farklı kategorideki ürünleri ile çocukların konforlu bir eğitim dönemi geçirmelerine destek oluyor.
Ekran karşısında sabit oturma düzeninin duruş problemleri, boyun ve sırt ağrısı yaratma riskine karşı doğru monitör seçiminin önemine değinen LG, monitörün konumdan, seçilecek modelinin göz yorgunluğu yaratmamasına kadar pek çok faktörün dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.
Monitörün Yüksekliği ve Göz Yormaması Önemli
Öğrencilerin monitöre herhangi garip bir duruş pozisyonuna girmeden, vücutlarını germeden veya bükmeden bakabilmeleri gerekiyor. LG 34WL750-B, çok yönlü ekran yüksekliği, eğim ayarı, kullanıcıların kafalarını eğmeden net bir görüş yakalayabilecekleri QHD IPS ekranı gibi ergonomik özellikleri ile mükemmel bir alternatif oluşturuyor. Ergonomik özelliklerin yanı sıra, parlak bir ekranın göz sağlığına zarar vermemesi de önemli. LG 34WL50S gibi mavi ışığı azaltan bir monitör ekran karşısında geçirilen zamanda oluşan göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Ayrıca, LG 34WL85C gibi ergonomik olarak tasarlanmış kavisli monitörlerin büyük kavisli ekranı, hassas renk üretimi ve daha net, daha parlak HDR sayesinde göz yorgunluğu olmadan sürükleyici bir deneyim sunuyor.
Uzaktan Eğitim EBA TV İçerikleri LG Smart TV'de
Uzaktan eğitime ulaşmanın bir başka yolu da TV üzerinden EBA TV yoluyla verilen eğitimler LG Smart TV platformundaki TRT uygulaması ile LG TV kullanıcıları ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verildiği EBA TV yayınlarını canlı olarak takip edebiliyor, kaçırdıkları dersleri diledikleri zaman tekrar izleyebiliyorlar. Üstelik bu içeriklere LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü ve hareket sensörlü Sihirli Kumanda'sı ile hızlı ve kolayca erişebiliyorlar. Smart TV uygulaması dışında EBA TV kanallarını uydu yayını üzerinden izlemek isteyen tüketiciler TKGS uyumlu LG TV'lerinde kanal güncellemesi yaparak Türksat 4A uydusu üzerinden ilgili hizmeti alabiliyorlar.
Doğadan gelen temiz hava ile en uygun çalışma ortamı
Verimli bir çalışma için olmazsa olmazlardan biri de bulunduğunuz ortam. Herkesin bir odada kalıp çalıştığı şu günlerde de jet soğutma sistemi, iyonlaştırma özelliğiyle temiz bir ortam sağlaması, uzaktan yönetilmesi, sessiz çalışması ve enerji tasarruflu olması ile dikkat çeken LG ARTCOOL Klima, imdadınıza yetişiyor. LG klima, Dual Inverter teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlarken, doğanın tam içinden gelmişçesine temiz bir hava sunuyor; 6 kademeli dikey kanatçık yönü ise, kullanıcıların havayı istedikleri yöne vermelerine imkan tanırken, 4 yöne salınma fonksiyonu havayı etkili şekilde farklı yönlere üflüyor. Ayrıca LG ARTCOOL Klimalar, LG'nin özel ev aletleri uygulaması LG Smart ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol ederek hava koşullarına göre çocukları için en sağlıklı ortamı hazırlayabiliyorlar.
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