LG, Daha Konforlu Bir Evden Eğitim Dönemi Sağlıyor

Uzaktan telafi eğitimlerinin başladığı, okulların yeni eğitim dönemine hazırlandığı şu günlerde tüm velilerin kafasında çocuklarına nasıl daha iyi ve konforlu bir eğitim sunabilecekleri var.