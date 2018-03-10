Coffee Lake Artık Yalnızca Z370'e Özgü Değil!

Yeni nesil Core i3-8300 üzerinde çalışan modcular, Coffee Lake işlemcilerin önündeki büyük engeli kaldırmayı başardı!

  • Ercan Uğurlu
Coffee Lake artık yalnızca Z370'e özgü değil!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

AMD sağ olsun artık Intel'in tekelinden kurtulduk. Adamlar her sene %10 performans farkı için zorla anakart değiştirtiyorlardı. Artık aynı şeye devam edemeyeceklerini fark edince geri adım attılar, olay bundan ibaret...

@10 Mart 2018 13:04 amd de artık ucuz değil o farkı atlamayın bende intelde geçmeyi düşündüm ama amd yeni nesil olanlar hiçte ucuz değil sanki amd intele ayak uydurmuş fiyatlarda

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