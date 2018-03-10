Coffee Lake Artık Yalnızca Z370'e Özgü Değil!
Yeni nesil Core i3-8300 üzerinde çalışan modcular, Coffee Lake işlemcilerin önündeki büyük engeli kaldırmayı başardı!
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz ağustos ayında, Intel'in Coffee Lake işlemcilerinin eski 200 serisi anakartlarda çalışmayacağı, yalnızca Intel'in yeni Z370 yonga setine özgü olacağı açıklanmıştı. Ancak gelen yeni bilgiler, bu uyumsuzluğun, resmi yollarla olmasa da, giderildiğini gösteriyor.
Yeni nesil Intel işlemciler, her ne kadar 200 serisi anakartlarla aynı LGA 1151 pin yapısını kullanıyor olsa da, Intel tarafından yapılan açıklamaya göre yeni işlemciler, Intel Z270 ve Z170 yonga setli anakartlarla çalışmıyordu. Ancak bazı modcuların yaptığı ve overclock.net üzerinde paylaşılan çalışmalar sonuç verdi ve bu sorun giderildi.
Coffee Lake ve Z270 ile Z170 anakartlar arasındaki uyuşmazlığın sebebi, aslında güç cephesindeki ufak farklılıklar nedeniyle ileri geliyordu. En azından Intel tarafından bu nedenle resmen çalışmayacakları açıklanmıştı. Ancak mod geliştiricileri tarafından geliştirilen yeni yazılım güncellemeleriyle bu sorunun önüne geçilebiliyor.
Elbette yine de Intel tarafından resmen onaylı bir çalışma yöntemi değil. Özellikle Core i3-8300 üzerinde yapılan testlerde başarılı sonuçlar alan modcular, yine de bu yöntemi yüksek güç ihtiyacı bulunan Core i5 ve Core i7 K serisi CPU'lar için önermiyorlar.
Core i3-8300'ün Z270 ve Z170 yonga setli anakartlarla nasıl uyum sağlayabileceği konusunda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
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AMD sağ olsun artık Intel'in tekelinden kurtulduk. Adamlar her sene %10 performans farkı için zorla anakart değiştirtiyorlardı. Artık aynı şeye devam edemeyeceklerini fark edince geri adım attılar, olay bundan ibaret...
@10 Mart 2018 13:04 amd de artık ucuz değil o farkı atlamayın bende intelde geçmeyi düşündüm ama amd yeni nesil olanlar hiçte ucuz değil sanki amd intele ayak uydurmuş fiyatlarda