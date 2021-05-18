Çok Farklı Bir Klavye: Razer Huntsman V2 Analog

Hep diyoruz Razer ne yapıyorsa kaliteli yapıyor. Şirketin bugüne kadar çok sayıda ürününü inceleme fırsatı bulduk ve bugüne kadar çok sayıda modeli de aklımızda yer etti. Bunlar arasında Razer Basilisk fare, Razer Kraken kulaklıklar ve Razer Ornata klavyeleri sadece bunlardan birkaçı. Gelen son ürünle beraber de artık klavyeyi değiştirmemiz gerektiğini fark ettik. Bundan böyle Huntsman V2 Analog masamızı süsleyecek.
Razer, Huntsman V2 Analog ile beraber önemli bir değişiklik yapıyor. Gamepad işlevini klavyeye getiren Razer, bunu öyle güzel şekilde halletmiş ki gerçekten takdire şayan. Oyun konsollarından aşina olduğumuz gamepad analog ve PlayStation 5'teki DualSense benzeri tetik yapısını klavye tuşlarına yediren Razer, belki bu alanda ilk değil, fakat belki de ilk defa bu kadar işlevsel şekilde karşımıza çıkartıyor. Buraya kadar söylediklerimizden dolayı kafanız biraz karışmış olabilir. Şimdi Huntsman V2 Analog'u biraz daha detaylandıralım ve Razer'ın bu klavyesiyle tam olarak ne yaptığını anlayalım.
Ayarlanabilir Klavye Tuşları
Razer, Huntsman'den bahsetmeden önce analog tuşların ne anlama geldiğini anlayalım. Konsollardaki kontrol cihazlarının hassasiyeti malum. Analog çubuğu yarım ittiğinizde karakteriniz adım adım yürürken, ileriye doğru tam ittirdiğinizde ise adımlarını hızlandırıyor. Bunun karşılığını PC'de ise yürüme ya da koşma şeklinde görüyoruz ve genellikle de karakterimizi koşturmak için Shift gibi ek bir tuşa daha basarak kombinliyoruz. Fakat analog klavye ile beraber her bir tuşun aktivasyon aralığı ayarlanabiliyor ve kontrol gradyanı simüle edilebiliyor. Böylece tuşa yarım bastığınızda ya da tam bastığınızda karakterin farklı eylemler gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz.
Bu yaklaşımı klavyeye ilk uygulayan şirket ise Razer değil. Daha önce Wooting isimli bir kickstarter projesi, Wooting One adında bir klavyede bunu uygulamış, sonrasında da proje tutunca, Wooting Two adındaki analog klavyesini piyasaya sürmüştü. Bu klavye her ne kadar yoğun ilgi görse de, kuşkusuz dünyanın her bölgesinde duyulmadı. Razer ise şimdi bunu tüm dünyaya taşıyor.
Değişken Aktivasyon Noktaları
Huntsman V2 Analog'ta yer alan her bir tuşun aktivasyon noktasını ayarlayabiliyorsunuz. Razer Synapse yazılımı üzerinden ayarlayabileceğiniz bu aktivasyon noktasını, 1.5 ila 3.6 mm arasında değiştirebiliyorsunuz. Yani tuşa 1.5 mm kadar hafif bastığınızda farklı bir işlev, 3.6 mm kadar tam bastığınızda ise farklı bir işlev yerine getiriliyor ve bu sayede daha sezgisel bir kullanım sağlanıyor. Mesela Call of Duty: Black Ops Cold War oynuyorken tuşa yarım basarak karakterin hafif eğilmesini, tam basarak ise tamamen çömelmesini sağlayabiliyorsunuz.
Elbette buna ilk etapta alışması zaman alabilir. Ancak kısa sürede halledeceksiniz. Ve pek tabii ki tüm ayarlamaları Razer Synapse yazılımı üzerinden yapıldığının da altını tekrar çizelim. Komutları oyun bazında yazılım üzerinden oluşturacaksınız.
Klavyedeki bir diğer önemli özellik ise Dual-Step Actuation olarak da isimlendirlen Çift Adımlı Atlama Noktası. Bu özellikle bir tuşu vuruşu, 2 farklı atlama noktasına atanmış farklı işlevleri etkinleştirebiliyor. Yani mesela oyunda elinizdeki el bombasının pimini çekip, tuşa biraz daha bastığınızda fırlatabiliyorsunuz.
Razer Huntsman V2 Analog Özellikleri
Huntsman V2 Analog, bahsettiğimiz analog özelliğiyle ayrılsa da diğer detaylarıyla da oldukça çarpıcı bir klavye olmuş. Bunu klavyeyi kutusundan çıkarttığınızda, dokunduğunuzda dahi hissetmeniz mümkün zaten. Alüminyum mat üst plaka ve diğer bileşenlerinin malzeme kalitesiyle fazlasıyla başarılı bulduğumuz klavyenin hafif olmadığını, hatta bir klavye için hayli ağır olduğunu da söyleyebiliriz bu arada. Huntsman V2 Analog'un ağırlığı tam 1.2 kilogram ve bu da onu masa üzerinde kolay kolay kaymayacak, sağlam duracak bir klavye haline getiriyor.
Razer Analog Optik anahtarların kullanıldığı klavyede gecikme süresi ise 2.7 ms kadar. Yani herhangi bir insan tarafından hissedilmeyecek ölçüde bir gecikme süresine sahip. Doğrusal anahtarların hareket mesafesini az önce de anlattığımız gibi 1.5 mm ile 3.6 mm arasında ayarlayabiliyorsunuz, ancak tuşların varsayılan olarak 2 mm'de çalıştığını da söyleyelim.
Üst Seviye Tasarım Detayları
Huntsman V2 Analog, kuşkusuz tam boyutlu bir klavye. Sağ üst köşesinde ise multimedya alanı yer alıyor. Burada ses tekerleği yer alırken, klavyede RGB aydınlatmalar da göz dolduruyor. Ve bu defa RGB ışıklandırmanın bilek desteğine kadar indiğini görüyoruz.
Klavyede konfor için manyetik yapıda fazlasıyla rahat bir bilek desteği mevcut. Klavyenin kenarlarındaki RGB şeritler bu manyetik bilek desteğinin kenarlarında yoluna devam ediyor ve böylece bir arada ortaya çok güzel bir görüntü çıkmasını sağlıyor. Işıklandırmalı yapının, klavyenin sol kenarındaki USB portuna kadar indirgenmiş olması, Razer'ın detaylara ne kadar önem verdiğinin bir kanıtı.
Bu arada klavyenin 2 metrelik örgü kablosu üzerinde biri USB Type-A diğeri ise USB-C konektörü yer alıyor. Klavye üzerindeki USB bağlantısını kullanmak istiyorsanız ikisini de bağlamanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda USB-C portu yoksa kutu içeriğindeki dönüştürücü adaptörü kullanabilirsiniz.
Sonuç
Açıkçası kullandığımız süre içinde Huntsman V2 Analog'dan fazlasıyla memnun kaldık. Analog hissiyatını getirmesi en önemli noktası olurken, kuşkusuz bu özelliğiyle oyunculara farklı bir deneyim yaşatacaktır. Öte yandan klavyenin yazım kalitesi de üst seviyede. Hatta öyle ki, mükemmel bir yazma deneyimi sağladığını söyleyebiliriz. Fakat bizce buna tek gölge düşüren yanı Enter tuşunun küçük olması. Elbette bu öznel bir konu. Eğer alışkınsanız sizin için sorun olmayacaktır. Son olarak söyleyebileceğimiz, bizim incelediğimiz model İngilizce dizilimine sahip. O nedenle buna da dikkat edersiniz.
Peki, Razer Huntsman V2 Analog fiyatı ne kadar? Tahmin edebileceğiniz gibi birazcık pahalı. Şu an yurt dışı fiyatı 250 dolar olan klavyenin fiyatı ülkemize 2400 TL civarına geliyor ki, bu da yüksek bir fiyat. Bu anlamda sahip olduğu özellikleriyle heyecan yaratan, ancak fiyatıyla kimilerinin uzaktan bakmakla yetineceği bir model olduğu da aşikar.
CHIP Online Notu: %90
+ Oyuna renk getiren kullanım
+ Optik anahtarlar ile ince ayarlı kontrol
+ Özelleştirme seçenekleri
+ Üst seviye tasarım
+ Makro programlanabilir tuşlar
+ Ergonomi ve yazım kalitesi
+ RGB ışıklandırma
+ Konforlu bilek desteği
+ USB 3.0 geçişi
+ Ses tekerleği
- Enter tuşu çok küçük
- Yazılımı çözmesi biraz zaman alıyor
- Erişilmesi zor fiyat
Razer Huntsman V2 Analog Teknik Özellikler
- Anahtar Tipi Razer Analog Optik Anahtarlar
- Boyut Tam boyut
- Aydınlatma RGB
- Medya Tuşları Var
- Arayüz USB 3.0
- Boyutlar 44 x 14 x 4.4 cm
- Ağırlık 1.2 kg.
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