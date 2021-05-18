Çok Farklı Bir Klavye: Razer Huntsman V2 Analog

Bugüne kadar bildiğiniz kullandığınız tüm klavyeleri unutun! Razer, çok farklı bir klavye üretmiş. İşte "analog hissiyatlı" klavye Huntsman V2 Analog incelemesi.

18 Mayıs 2021 20:00

Ercan Uğurlu