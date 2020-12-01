Çölde Bulunan Gizemli Monolit, Şimdi de Gizemli Bir Biçimde Kayboldu

Utah çölünde fark edilen ve nereden geldiği bilinmeyen gizemli nesne (monolit) geçtiğimiz hafta manşetlere konu olmuştu. Son yapılan açıklamada ise bu garip nesnenin, yine gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu duyuruldu. Peki bu monoliti kim, neden almış olabilir?