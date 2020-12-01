Çölde Bulunan Gizemli Monolit, Şimdi de Gizemli Bir Biçimde Kayboldu

Utah'ta geçtiğimiz günlerde gizemli bir biçimde ortaya çıkan monolit, yine gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Facebook'ta yayınlanan bir açıklamada "Monolit olarak adlandırılan yapının Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) yönetimindeki ilgili kamu arazisinden bilinmeyen biri tarafından kaldırıldığına dair güvenilir raporlar aldık. Özel mülkiyet olarak kabul edilen bu yapıyı kaldırma işlemi BLM tarafından yapılmadı" deniyor.
Utah Kamu Güvenliği Departmanı başlangıçta bu nesneyi, güney Utah'ın ücra bir bölgesinde bir helikopterle büyük boynuzlu koyunları sayarken keşfetmişti.
Ancak keşfin ardından, bazı Reddit kullanıcıları, bu monolitin kökenini ortaya çıkarmak için bir girişimde bulundu. İlk olarak monolitin Google Earth'te yerini tespit ettiler, ardından nesnenin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını keşfetmek için tarihsel görüntüleme verilerini kullandılar. Bu verileri kullanarak, monolitin ilk olarak Ağustos 2015 ile Ekim 2016 arasında ortaya çıktığını keşfettiler.
O dönemde yakın bir bölgede bilim kurgu draması Westworld'ün çekimleri yapılıyordu ve bu da pek çok kişinin monolitin dizide kullanılan dekorlardan bir olduğunu düşünmesine neden oldu. Ama bu düşünce, hiç bir zaman doğrulanmadı. Yine de, bölgenin, 127 Hours ve Mission: Impossible 2 gibi son filmlerden, 1940'lar ve 1960'lardaki klasik westernlere kadar bir dizi başka TV şovu ve filminde de kullanıldığını düşünülürse, böyle bir olasılık mantıklı geliyor.
Utah'taki Monoliti Uzaylılar mı Aldı?
Ne olursa olsun, şu an itibariyle, monolit'in orada olmadığını biliyoruz. Arazi İdaresi Bürosu, ortadan kaybolmayı soruşturma planlarının olmadığını söyledi ve bunun yerel şerifin işi olduğunu belirtti. Tabii ki internette, bu gizemli kayboluş hakkında teoriler üretilmeye de çoktan başlandı. Bazı teorilerde, monolitin zaten uzaylılar tarafından yerleştirildiği iddia ediliyor ve fark edilmesinin ardından, yine uzaylılar tarafından alındığı söyleniyor.
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