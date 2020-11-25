"Hiçliğin Ortasında" Herkesi Şaşırtan Gizemli Bir Monolit. Monolit Nedir?

ABD - Utah'ta bir helikopter mürettebatı, yerleşimden uzak bir bölgede gizemli bir monolit bulduklarını duyurdular. Peki ama monolit nedir; bulunan yeni monolit ne anlama geliyor?

25 Kasım 2020 00:03

Levent Öztürk