"Hiçliğin Ortasında" Herkesi Şaşırtan Gizemli Bir Monolit. Monolit Nedir?

ABD - Utah'ta bir helikopter mürettebatı, yerleşimden uzak bir bölgede gizemli bir monolit bulduklarını duyurdular. Peki ama monolit nedir; bulunan yeni monolit ne anlama geliyor?

  • Levent Öztürk
Utah'da hiçliğin ortasındaki gizemli monolit...
Utah Department of Public Safety Aero Bureau

Bir helikopter içerisinde güney Utah'ın yerleşimden uzak bir bölgesinde uçarak, Amerika yaban koyunlarını sayarken, yere çakılmış gizemli bir monolit gördüğünüzü düşünün. Utah NBC iştiraki KSL TV, bu gizemli bulguyu geçtiğimiz hafta sonu haberleştirdi ve dünyaya duyurdu. Haberde, Utah Kamu Güvenliği Departmanı helikopter mürettebatının, Utah Vahşi Yaşam Kaynakları Bölümü'ne koyun sayımında yardımcı olurken çektiği görüntüler paylaşıldı.

KSL muhabiri Andrew Adams, istasyonun bir Star Trek bölümünü taklit eden yaratıcı yorumunu bir tweet aracılığıyla paylaştı.

Utah Department of Public Safety Aero Bureau

Pilot Bret Hutchings'in KSL'ye söylediğine göre monolit tahminen 3 - 3,5 metre boyunda: "Eğer birimiz aniden kaybolursa, diğerlerimizin koşarak kaçacağı hakkında şakalaşıyorduk."

Mürettebat, bu gizemli monoliti havadan fark ettikten sonra daha yakından bakmak için iniş yaptı. Hutchings, monolitin yere sağlam bir şekilde saplanmış olduğunu söylerken, bir NASA bağlantısı olabileceği veya bir sanat çalışması olabileceği hakkında tahmin yürüttü.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı hikayeyi Facebook üzerinde paylaşırken Hava Bürosu üyelerinin koyun sayımı görevinde oldukları günün eşsiz olduğunu söyledi. Departman, monolitin tam konumunu gizli tutuyor.

Monolitin, Stanley Kubrick'in simgeleşmiş filmi 2001: A Space Odyssey için yaratılan uzaylı monoliti aksesuarına ilgi çekici bir şekilde benzemesi de pek çok farklı sorunun sorulmasını tetiklemiş gözüküyor.

Monolit Nedir?

Monolit, Vikipedi'de şu şekilde tanımlanıyor: "Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır."

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"Hiçliğin Ortasında" Herkesi Şaşırtan Gizemli Bir Monolit. Monolit Nedir?

 

 