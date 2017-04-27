"Composable Shell" Böyle Çalışacak

Windows 10'a Redstone 3 güncellemesiyle birlikte gelmesi beklenen "Composable Shell", nasıl çalışacak? Cevap bu konseptte olabilir!

"Composable Shell" Böyle Çalışacak
Görsel: Neowin.net

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