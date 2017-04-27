"Composable Shell" Böyle Çalışacak
Windows 10'a Redstone 3 güncellemesiyle birlikte gelmesi beklenen "Composable Shell", nasıl çalışacak? Cevap bu konseptte olabilir!
Yeni bilgilere göre Microsoft, Windows 10'un tüm donanım türlerine yaymak üzere yeni bir arayüz teknolojisi üzerinde çalışıyor. Composable Shell veya CSHELL olarak bilinen bu framework, kullanıcı arayüzünün farklı cihazlarda düzgün bir biçimde yerleşmesini sağlıyor. Böylece Microsoft, her bir cihaz için özel bir deneyim sunabilirken, işletim sisteminin kodlarını daha kolay yönetecek.
Eylül'de Redstone 3 ile birlikte gelecek olan, Windows Mobile'da yapılan Continuum geliştirmelerinin CSHELL çalışmalarıyla ilgisinin olabileceği söyleniyor. CSHELL henüz herkesin kullanımına açılmaktan çok uzak olsa da bazı kullanıcılar, şimdiden konsept tasarımlar hazırladılar. Windows 10'un arayüzünde bazı geliştirmeler yapacak olan Project NEON, Eylül'deki Redstone 3 güncellemesiyle birlikte gelebilir. Behance kullanıcısı Nadir Aslam'ın konsepti de, bu videoda yeni adaptive shell işlevinin cihazlar arasında nasıl çalışacağını gösteriyor.
Aşağıda ise "kişi çubuğu"nun nasıl karşımıza çıkabileceğini görüyorsunuz:
İşlev, Microsoft'un Creators Update'e dahil etmeyi planladığı ancak daha sonra vazgeçtiği My People'ı andırıyor. Bu yüzden işlev, henüz kod ismini bildiğimiz Redstone 3'e aktarılmış olabilir. Konsepti detaylarıyla incelemek için Nadir Aslam'ın Behance sayfasına ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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