Contagion: Corona Virüs Salgınını Tahmin Eden Film

Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Michael Douglas ve Kate Winslet gibi çok sayıda ünlü ismi kadrosunda bulunduran Contagion isimli film, 2011 yılında gösterime girmişti. O dönemde ortalama bir gişe başarısı yakalayan Contagion, eleştirmenlerden de ortalama puanlar almayı başarabilmişti.
Aradan 9 yıl geçti ve şimdi aynı film, gündeme oturmayı başardı. Nedeni ise, filmin senaryosu ile, bugün yaşadığımız Corona Virüs salgınının büyük benzerlik göstermesi. Google aramalarında bir anda üst sıralara çıkan Contagion, Google ve Apple gibi devlerin film mağazalarında da en çok indirilenler arasına girmeyi başardı.
Contagion: Konusu ne?
Filmde, Gwyneth Paltrow tarafından canlandırılan Beth Emhoff, bir Çin yolculuğu sırasında kaptığı MEV-1 isimli virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Eşi, yani Mitch Emhoff (Matt Demon tarafından canlandırılıyor) ise, bu virüse karşı bağışıklığa sahip. Beth Emhoff'un virüsü kaptığı kişi ise, virüsü bir domuzdan alıyor. İşin ilginç kısmı, virüsün domuza bir yarasadan geçmiş olması.
Salgın başlarken alınan önlemler de, bugün yaşadıklarımıza oldukça benziyor.
Filmin senaristi Jim Bakker, senaryoyu yazarken sıklıkla Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) danıştığını söylüyor.
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