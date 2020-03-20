Türkiye'deki Yeni Corona Virüs Vakası ve Ölüm Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biraz önce Twitter üzerinden, Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Yapılan 1.981 testte 168 yeni pozitif vaka tespit edildi. Ölüm sayısı ise dörde yükseldi.