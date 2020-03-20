Türkiye'deki Yeni Corona Virüs Vakası ve Ölüm Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettşn Kaya, Twitter üzerinden yayınladığı son mesajı ile, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Bakan, mesajında 1.981 yeni test yapıldığını ve bunlar arasında 168 yeni pozitif vaka bulunduğunu söyledi. Ölüm sayısı ise, bugün de 1 kişi artarak dörde yükseldi.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın 85 yaşında olduğu bildirildi.
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
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