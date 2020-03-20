Türkiye'deki Yeni Corona Virüs Vakası ve Ölüm Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biraz önce Twitter üzerinden, Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Yapılan 1.981 testte 168 yeni pozitif vaka tespit edildi. Ölüm sayısı ise dörde yükseldi.

Yeni vaka ve ölüm sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettşn Kaya, Twitter üzerinden yayınladığı son mesajı ile, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Bakan, mesajında 1.981 yeni test yapıldığını ve bunlar arasında 168 yeni pozitif vaka bulunduğunu söyledi. Ölüm sayısı ise, bugün de 1 kişi artarak dörde yükseldi. 

Hayatını kaybeden vatandaşımızın 85 yaşında olduğu bildirildi.

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