Core i5-9400F "termal macun" ile kafa karıştırdı!
Intel'in birkaç gün önce piyasaya sürdüğü yeni işlemcisi Core i5-9400F, termal macun kullanımıyla kafaları karıştırdı.
- Ercan Uğurlu
Intel'in uygun fiyatlı işlemci olarak lanse edilen yeni işlemcisi Core i5-9400F, henüz birkaç gün önce pazara sunulmuştu. 192 dolar fiyat etiketinin sahibi olan yeni işlemci, düşük bütçeli olarak giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor. Intel'in 14nm mimarisini temel alan Core i5-9400F, 6 fiziksel çekirdek ve 6 thread barındırıyor ve taban frekansta 2.90 GHz, tavan frekansta ise 4.10 GHz'de çalışıyor. Buraya kadar her şey yolunda. Ancak işlemcinin kapağı altında işler biraz karışıyor.
Core i5-9400F (6C die / U0)— 188? (@momomo_us) 2 Şubat 2019
Core i5-9600K (8C die / P0)#??? #delid pic.twitter.com/wp429U16V3
@momomo_us isimli bir hesap üzerinden Twitter'da paylaşılan görsele göre Intel, Core i5-9400F işlemcisinde CPU kalıbı ile ısı yayıcı arasında termal macuna güvenmeye devam ediyor. Eğer durum gerçekten böyleyse, Intel adına bu atılan bir geri adım anlamına geliyor. Zira burada likit metal macun yerine standart termal macunun bulunması, işlemcinin ısı konusunda sorun yaşayacağını gösteriyor.
Ortaya çıkan bu paylaşıma ilişkin olarak bir açıklama bulunmuyor. Ancak kısa bir süre içinde Intel konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır diye düşünüyoruz.
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