Corona Virüsü Nedeniyle Ertelenen Tüm Filmleri Sizler İçin Sıraladık

Corona Virüsü (COVID-19) salgını, sinema sektöründe etkisini artırıyor. İşte herkesin merakla beklediği, ancak Corona nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan filmlerin hepsi.

Corona Yüzünden Ertelenen Filmlerin Listesi

Corona virüsü paniği, eğlence şirketlerinin planlarını değiştirmesine neden oldu. Salgını durdurmak ve insanların güvenliği öncelikli olduğundan, birçok sektör planlarını değiştirdi.

TV'de ve filmlerde ise salgının etkileri hızlanıyor. Sadece yayın tarihi değil, TV ve film prodüksiyonu da etkilendiğinden, virüsün eğlence sektörünün canını yakacağı açık.

İşte Corona virüsünün şu ana dek etkilediği filmler:

A Quiet Place Part 2 (martta gösterime girecekti, ertelendi)
Mulan (martta gösterime girecekti, ertelendi)
The New Mutants (nisanda gösterime girecekti, ertelendi)
No Time To Die (nisanda gösterime girecekti, Kasım 2020'ye ertelendi)
Peter Rabbit 2 (martta yayınlanacaktı, Ağustos 2020'ye ertelendi)
Antlers (nisanda gösterime girecekti, ertelendi)
Fast 9 (nisanda gösterime girecekti, Nisan 2021'e ertelendi)
The Lovebirds (martta gösterime girecekti, ertelendi)
Blue Story (martta gösterime girecekti, ertelendi)

Özellikle Fast and Furious 9'un neredeyse bir sene sonra gösterime girecek olması sarsıcı. Black Widow'u bekleyenler için ise henüz bir haber yok, filmin mayıs başında yayınlanacağı söyleniyor.

Filmler için büyük bir pazar olan Çin'de ocak ayının sonunda 70.000'in üzerinde sinema salonu kapatılmıştı.

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