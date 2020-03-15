Corona Virüsü Nedeniyle Ertelenen Tüm Filmleri Sizler İçin Sıraladık

Corona Virüsü (COVID-19) salgını, sinema sektöründe etkisini artırıyor. İşte herkesin merakla beklediği, ancak Corona nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan filmlerin hepsi.