COVID-19 Aşısı Olan Beş Kişiye Tam 1 Milyon Dolar Ödül Verecekler!

Milyonlarca Amerikalı COVID-19 aşısı oldu ancak ABD'de de olsa, halen gidilecek uzun bir yol var. Aşılanma oranının düşmekte olması, halk sağlığı uzmanları arasında endişe yaratıyor. Aşı olanlar oldu, bundan sonra olacakların arasında ise aşı olmaya isteksiz geniş bir grup bulunuyor. Son zamanlarda aşıların kanın pıhtılaşması ile ilgili sorun yarattığı söylentisi, birçok Amerikalının aşıdan uzak durmayı seçmesine neden oluyor gibi görünüyor. Oysa bu salgının önlenebilmesi için nüfusun büyük bir çoğunluğunun aşılanmış olması anahtar önem taşıyor.
Ohio valisi ise, bu durumu aşmak ve aşılanmaya özendirmek için ilginç bir yöntem deniyor. Geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda, aşılanan vatandaşlar arasında rastgele seçilecek beş kişinin her birine bir milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Amerikalıların piyangolara olan merakı biliniyor, bu yüzden de bu yöntemin aşılanma oranını tetikleyeceği düşünülüyor.
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