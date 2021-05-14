Bir İtalyan, Yanlışlıkla 6 Doz COVID-19 Aşısı Oldu; Sonrasında ise...

Dünya'nın pek çok ülkesinde tek doz COVID-19 aşısı bile bulunamazken, bir İtalyan vatandaşına, aynı anda tam 6 doz COVID-19 aşısı enjekte edildi.

  • Levent Öztürk
İtalya'da stajyere altı doz COVID-19 aşısı şoku

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

İnceleme: Huawei Watch Fit Elegant

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Netflix'ten Beklenen Lupin Müjdesi Geldi; 3. Kısım Onayı Aldı
ASUS'un Yeni Amiral Gemileri Zenfone 8 v Zenfone 8 Flip tanıtıldı
Bitcoin'e Elon Musk darbesi: Tesla Bitcoin ile Ödeme Almayı Durdurdu
Samsung'un AMD Destekli Exynos 2200'ü Telefonlarla Sınırlı Kalmayacak!
"Zero Trust" Platformu ONOTIO ile İlk Kez Türkiye'de

 

 