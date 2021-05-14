Bir İtalyan, Yanlışlıkla 6 Doz COVID-19 Aşısı Oldu; Sonrasında ise...

Dünya'nın pek çok ülkesinde tek doz COVID-19 aşısı bile bulunamazken, bir İtalyan vatandaşına, aynı anda tam 6 doz COVID-19 aşısı enjekte edildi.