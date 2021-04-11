COVID-19'un Gitse de, Arkasında Bıraktığı İzler Gitmiyor

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, enfeksiyon kaptıktan aylar sonra zayıflatıcı etkilerden mustarip insanların raporları geliyor, COVID-19'un uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceğine dair sürekli artan kanıtlar üst üste birikiyor.
Şu anda, ABD'de 230.000'den fazla insanı değerlendiren türünün en büyük çalışmalarından biri, COVID-19'dan kurtulan her 3 kişiden 1'inin enfeksiyonu geçirdikten sonraki altı ay içinde nörolojik veya psikiyatrik bir tanı aldığını buldu ve bu da büyüyen "uzun COVID sonuçları" listesine ekleniyor.
The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan bulgular, COVID-19 hastalarının diğer solunum yolu rahatsızlıklarından mustarip hastalara kıyasla daha fazla beyin rahatsızlığı geçirdiğini doğruladı.
Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden çalışmanın başyazarı Profesör Paul Harrison, "Bunlar, çok sayıda hastadan alınan gerçek dünya verileri. COVID-19 sonrası yüksek psikiyatrik tanı oranlarını doğruluyorlar ve sinir sistemini etkileyen ciddi bozuklukların (inme ve bunama gibi) da ortaya çıktığını gösteriyorlar. İkincisi çok daha nadir olmakla birlikte, yine de ağır COVID-19 geçiren hastalarda kendini göstermesi, anlamlı" diyor ve ekliyor: "Çoğu rahatsızlığın bireysel riskleri küçük olsa da, pandeminin ölçeği ve bu koşulların çoğunun kronik olması nedeniyle tüm popülasyondaki etki sağlık ve sosyal bakım sistemleri için önemli olabilir. Hem birinci basamak hem de ikinci basamak sağlık hizmetleri dahilinde beklenen ihtiyaçla başa çıkmak için sistemlere kaynak sağlanması gerekli."
Yeni çalışma, ABD'den 236.379 COVID-19 hastasının elektronik sağlık kayıtlarına baktı ve sonuçları 105.579 influenza (grip) tanısı almış hasta ve herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konmuş 236.038 hasta ile karşılaştırdı.
COVID-19 hastalarının yüzde 34'üne enfeksiyondan sonraki 6 ay içinde nörolojik veya psikiyatrik bir durum teşhisi konduğunu buldular. Bu hastaların yüzde 13'ü için, ilk nörolojik veya psikiyatrik tanıydı. En yaygın psikiyatrik durumlar anksiyete bozukluklarıydı. Ardından duygusal durum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve uykusuzluk geliyordu. Nörolojik sonuçlar daha düşük olmasına rağmen, beyin kanaması, iskemik inme ve demans sonuçları da bildirildi.
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