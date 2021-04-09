Cildimizde Bizimler Birlikte Yaşayan Davetsiz Canlılardan Haberdar mısınız?

Bizimle beraber vücudumuzda ve cildimizde yaşayan mikroskobik canlılar, hem şaşırtıcı hem de korkutucu. Neyse ki bize pek bir zararları olduğunu söyleyemeyiz...

09 Nisan 2021 00:03

Levent Öztürk