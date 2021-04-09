Cildimizde Bizimler Birlikte Yaşayan Davetsiz Canlılardan Haberdar mısınız?

Bizimle beraber vücudumuzda ve cildimizde yaşayan mikroskobik canlılar, hem şaşırtıcı hem de korkutucu. Neyse ki bize pek bir zararları olduğunu söyleyemeyiz...

  • Levent Öztürk
Cildimizde bizimle yaşayan davetsiz canlılar...
Shutterstock

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