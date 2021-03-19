COVID-19 ile Birlikte "Uçuşa Geçenler" de Var!

IDC, giyilebilir cihaz pazarı için 2020 raporunu açıkladı. COVID-19 sebebiyle bu cihazlarda patlama yaşanırken, en çok satış yapan markalar da belli oldu.

  • Ercan Uğurlu
IDC, COVID-19 Raporunu Açıkladı:

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