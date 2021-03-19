COVID-19 ile Birlikte "Uçuşa Geçenler" de Var!

Dünya çapında tanınan analist firma IDC, 2020 yılında tam 447.7 milyon giyilebilir cihazın sevk edildiğini bildirdi ve bu rakama göre giyilebilir teknoloji ürünlerinin satış oranında, 2019'a kıyasla yüzde 28.4 artış gösterdiği anlamına geliyor. Öte yandan markaların yeni cihazlarını pazara sürmesi ile böylece yelpazenin genişlemesi ve bu pazarda yaşanan fiyat düşüşleri sebebiyle giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talep, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 27.2'lik bir artış göstermeyi de başarmış durumda.
IDC Mobil Araçlar Araştırmacısı Jitesh Ubrani'nin açıklamalarına göre, insanlar özellikle COVID-19 ile beraber sağlık kaygıları sebebiyle akıllı saat ve akıllı bilekliklere daha fazla yönelmiş. Özellikle kapanan veya dönemsel olarak askıya alınan spor salonları faaliyetleri, insanları spor aktivitelerini evlere taşımaya itmiş ve gerek motivasyon gerek sağlık takibi için bu tip cihazların kullanımı artmış durumda.
Giyilebilir teknolojileri bir diğer besleyici faktör ise, EGK ve kalp atış hızı gibi sağlık takibi yapan sensörlerin yaygınlaşması ve daha güvenilir sonuçlar vermeye başlaması olurken, şaşırtıcı bir gelişme de işitme cihazlarında olmuş durumda. 2020'nin son çeyreğinde en çok satışı yapılan giyilebilir teknoloji cihazları arasında işitme cihazları yer alırken, yakalanan oran yüzde 64.2. Akıllı saatler yüzde 24.1 ile 2'inci sırada yer alırken, akıllı bileklikler de pastadan yüzde 11.5'lik bir pay almış.
IDC, markalar bandında da araştırmada bulunmuş ve giyilebilir cihazlar pazarında en çok satış yapan markanın yüzde 45.6 ile Apple olduğunu açıklamış. Tüketiciler Series 6, Watch SE ve Series 3'ü tercih ederken, Apple'ın kulaklıklarının satışı ise, geçtiğimiz yıla göre daha ağır seyrediyor.
Apple'ın hemen arkasında ise Xiaomi, yüzde 8.8 oran ile 2'inci sırada bulunurken, Samsung yüzde 8.5, Huawei ise yüzde 6.7 ile listenin önemli isimleri. Onları takip eden BoAt markası ise yüzde 5.4'lik dilimde kendine yer bulmuş. BoAt, yalnızca Hindistan'da faaliyet gösteren bir teknoloji markası olduğu bilgisini de verelim.
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