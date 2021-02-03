COVID-19'dan Korunmak İçin 1 Yerine 2 Maske Takmak Daha mı İyi?

Dr. Anthony Fauci, "Today" adlı televizyon programında çift maske takmanın "sağduyulu bir hareket" olduğunu söyledi ve COVID-19'un bulaşmasına karşı daha fazla koruma sağlamasının "muhtemel" olduğunu belirtti. Peki çift maske takmak gerçekten iyi bir fikir mi? Bunu ne zaman ve nasıl yapmalısınız? Çünkü, bazı uzmanlar çift maskede yanlış kullanımın içeriye yanlardan daha fazla hava girmesine neden olup riski artıracağını söylüyor.
Çift Maske mi; Tek Maske mi?
Teorik olarak, çift maske takmak COVID-19'un yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmalı. Houston'daki MT (ASCP), CIC, CIE, sistem enfeksiyonu önleme ve kontrol müdürü Firas Zabaneh de aynı düşüncede olduğunu söylüyor. Zabaneh, iki maske takmanın mantığının daha fazla filtreleme katmanı eklemek olduğunu belirtiyor. Bu yüzden de, özellikle mutasyona uğramış olan varyantlar karşısında da daha etkili bir korum sağlandığı kesin.
Zabaneh, filtreleme verimliliğinin arttığını ve böylece maskelerden daha az partikülün geçebildiğini söylüyor. Ancak, iki maske takmanın insanlara yanlış bir güvenlik duygusu verebileceği konusunda da uyarıyor: "Üst üste iki adet düşük kaliteli maske takmak, çok etkili olmayabilir. Dahası, eğer doğru şekilde yapılmazsa, iki maske takmak, kenarlarda sızıntıya izin vererek riski de artırabilir."
Öte yandan uzmanlar, çift maske takmanın ekstra bir güvenlik sağladığını kabul etseler de, özellikle kronik hastalığı bulunanların bunu yapmalarını önermiyor. Zira çift maske, aynı zamanda oksijen solunumunu da azaltan bir durum.
Kalabalık ve Kapalı Mekanlarda...
Genel yaklaşım, kalabalık olan kapalı mekanlarda çift maske takmanın yerinde olacağı yönünde. Ama bu gibi ortamlarda çok fazla bulunmamak da gerekiyor; zira uzun süre çift maske ile durmak solunum açısından çok da önerilen bir durum değil.
ÇİFT MASKE İÇİN UYARI DA VAR
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçiş ekibinin danışmanlarından Michael Osterholm'un ise çift maskeye ilişkin uyarıları var: "Bir maske daha eklerseniz havanın iki katmanlı korumayı aşmasını zorlaştırabilirsiniz ve bu da yanlardan daha fazla hava sızmasına neden olur. Böylece enfeksiyon kapma riski artar"
Osterholm, "Çift maskelemeden bahsederken şunu unutmayın, asıl amacımız, virüsün bizim tarafımızdan havaya saçılmasını önlemek veya bir başkasının saçtığı mikropları solumamak" diyor.
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