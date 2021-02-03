COVID-19'dan Korunmak İçin 1 Yerine 2 Maske Takmak Daha mı İyi?

Üst üste iki maske takmak, Koronavirüs'ün yayılmasına karşı daha fazla koruma sağlıyor mu? Çift maske takmalı mıyız? Takacaksak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte uzman görüşleri