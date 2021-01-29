1947'de Çalışmaya Başlayan Kıyamet Saatinden İnsanlık İçin Çok Kötü Haber

Atom Bilimcileri Bülteni, Kıyamet Saati'nin 1947'deki ilk zamanlarından bu yana "kıyamet gününe" en yakın olan, gece yarısına 100 saniye kalayı gösterdiğini ve bunun bir süre değişmeyeceğini duyurdu. Bu, insanlığın potansiyel bir kıyamete hiç olmadığı kadar çok yakın olduğu anlamına geliyor.
Ünlü Kıyamet Saati, nükleer silahların tehlike olmaya devam etmesi, iklim değişikliğine karşı sınırlı siyasi tepki ve siber temelli dezenformasyonun yaygınlaşması nedeniyle, 2020'de gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlanmıştı. Fosil yakıtlara olan talebin azalması umut verici görünürken, geçtiğimiz yıl, bu gezegende yaşama şeklimizdeki pek çok güvenlik açığını vurgulayan küresel bir felaket olan COVID-19 salgını nedeniyle işler yine kötüye gitti.
Atom Bilimcileri Bülteni'nin başkanı ve CEO'su Dr. Rachel Bronson yaptığı açıklamada, "Kıyamet Saati'nin akrep ve yelkovanı, gece yarısına 100 saniye kalayı gösteriyor" dedive ekledi: "Ölümcül ve korkutucu COVID-19 salgını, ulusal hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların gerçekten uygarlığı sona erdirme potansiyeli olan nükleer silah tehditlerini ve iklim değişikliğini yönetmek için hazırlıksız olduğunun canlı bir örneği olarak tarihe geçti."
Kıyamet Saati Nedir?
Kıyamet Saati (Doomsday Clock) insanlığın neden olacağı bir global bir felakete geri sayım yapan metaforik bir saat. Gece yarısı, teorik felaketin gerçekleşeceği anı gösteriyor. Saat gece yarısına ne kadar yakını gösteriyorsa, insanlık bir küresel felakete o kadar yakın demek oluyor.
Proje, atom bombalarının yayılması ve ABD ile SSCB arasındaki yoğun jeopolitik açmazla giderek daha fazla ilgilenen bir grup atom bilimcisinin kurduğu Atom Bilim Adamları Bülteni tarafından 1947'de başlatılmıştı.
Saati ve detayları buradan görebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın