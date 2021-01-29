1947'de Çalışmaya Başlayan Kıyamet Saatinden İnsanlık İçin Çok Kötü Haber

1947 yılında çalışmaya başlayan ve insanlığın kıyamet gününe ne kadar yakın olduğunu gösteren ünlü Kıyamet Saati, kıyamete daha önce hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu söylüyor.